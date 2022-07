Dévoilé le mystère de l’église secrète de NieR Automata, un mod qui a bouleversé la communauté

Le mystère de l’église secrète de NieR Automata a été révélé. Derrière Sadfutago n’était pas Yoko Taro, mais il n’y avait pas non plus un adolescent canadien avec sa PS4 sans Internet. La réalité est que trois passionnés de programmation se sont réunis pour partager le nouvel ensemble d’outils open Source qu’ils ont eux-mêmes développés pour modifier le jeu. Le trio a réalisé des choses que la communauté pensait jusqu’à présent impossibles dans le titre Square Enix. C’était les dernières heures d’un des grands moments viraux du jeu vidéo sur internet en 2022.

Les derniers instants de Zinnia et Sadfutago dans NieR Automata

Aux premières heures du 29 juillet en France, Sadfutago est entré sur Reddit pour continuer à montrer de nouveaux indices liés à l’église secrète. Le dénouement a commencé par la publication de plusieurs captures d’écran non liées montrant des actifs de Drakengard 3 portés sur le moteur NieR Automata. Plus précisément, nous avons vu une figure géante face cachée dont la main pointait vers une fleur de lune blanche.

Le public sur Reddit s’est retrouvé déchaîné par le nom qui accompagnait l’une des images : Zinnia. Dans l’arrière-plan de l’intrigue de cette livraison forme un rôle clé. Quelques heures plus tard, c’est Sadfutago lui-même qui a publié le lien vers une chaîne Twitch (ze34_zinnia), où il diffuserait les prochaines étapes de l’histoire.

Le temps est venu. L’utilisateur se situait au début de la Cité Copiée pour effectuer tout le chemin depuis la porte de la célèbre église secrète. Après avoir résolu l’énigme du chaudron, il entra dans la salle de la figure géante, pour être téléporté sur la place peu de temps après. Le combat contre trois robots, dont l’un vêtu d’une soutane, s’est terminé par le dénouement final de ce mois de contenu : il s’agissait d’un mod.

Qui a créé l’église secrète de NieR Automata ?

Les crédits pour cette histoire vont à DevolasRevenge, Woeful_Wolf et RaiderB. « Tout ce que nous avons partagé a été entièrement issu du jeu, aucune édition n’a été utilisée », expliquent-ils dans une affiche qui clôturait la diffusion. « Nous avons adoré toutes les théories et les débats. Ce fut un voyage incroyable. Il a été inspirant de voir la communauté se rassembler après tant d’années, cela a valu la peine à tout le travail acharné.

Au cours de la déclaration, ils partagent qu’ils ont l’impression « d’avoir confus les gens ». Et ils ajoutent : « Nous voulions viser que ce soit un contenu secret/supprimé, pas un ARG, et nous voulions que cela ne dure que 2 ou 3 jours en juin. De plus, nous ne voulions pas non plus imiter Yoko Taro. » Dans ce lien, vous pouvez voir le dernier streaming ainsi que les réactions du chat.

L’équipe souligne que « dans les prochains jours », ils publieront les extensions Blender et les outils de script qu’ils ont développés pour l’ensemble de la communauté, en plus de publier les fichiers de l’église secrète afin que quiconque le souhaite puisse la visiter.

Pour une fois, Yoko Taro n’a pas été celle à l’intérieur du gâteau, mais d’une manière ou d’une autre, elle a été complice à distance. Ils auraient pu expliquer dès le début que ce matériel ne traitait d’aucun contenu qu’ils avaient eux-mêmes supprimé de la version finale. Il s’est simplement assis derrière l’ordinateur pour voir comment les fans l’ont pointé du doigt dans ce qui semblait être une campagne virale. Des moments comme celui-ci donnent vie à Internet.

