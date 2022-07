House of the Dragon vise à explorer d’autres époques de Game of Thrones dans les saisons à venir

Le showrunner de House of the Dragon n’exclut pas que la série adopte un modèle d’anthologie dans les saisons à venir. C’est ce qu’a déclaré Miguel Sapochnik dans une interview à Entertainment Weekly, où il a abandonné la possibilité de jouer à différentes époques de Game of Thrones après la première de cette première saison, qui aura lieu le 22 août sur HBO Max. Bien sûr, si toutes les histoires sont faites, elles s’articuleront autour de la famille Targaryen, le protagoniste incontesté de la préquelle.

« Bien sûr. Je pense que c’est l’une des choses les plus intéressantes à propos des Targaryen », a déclaré le showrunner et scénariste de ce prequel. « Nous avons choisi une histoire qui ressemble presque à Star Wars : Episode IV, c’est Un nouvel espoir. Nous pouvons faire des allers-retours [en el tiempo]. Il y a beaucoup d’opportunités ici, j’espère qu’elles nous ont donné l’opportunité de commencer quelque chose.

Un pilote qui s’engage dès le début

Contrairement à Game of Thrones, dont le pilote a dû être refait avant la diffusion de la série, Sapochnik est clair sur le fait que les erreurs du passé ne se répéteront pas. « De manière générale, les pilotes sont généralement un point de départ, mais j’ai voulu développer l’idée de créer un pilote qui soit vraiment une histoire » qui vous inciterait à continuer à le regarder. « Nous avons travaillé très dur pour essayer de faire quelque chose d’excitant. »

House of the Dragon est basée sur le livre de George RR Martin Fire and Blood, mais il semble que ce sera une adaptation libre. En fait, l’ouvrage n’est pas un roman en tant que tel, mais plutôt une sorte de bible qui raconte l’histoire de la famille Targaryen. Tout est prêt pour sa première sur HBO Max le 22 août. La série n’a pas été officiellement renouvelée pour une deuxième saison, bien que des fuites suggèrent que la plateforme a déjà éclairé plus d’épisodes.

Source | euh