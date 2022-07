Goat Simulator 3 confirme la date et l’édition collector pour faire la chèvre sur PC, PS5 et Xbox Series

Goat Simulator 3, le nouvel opus de la franchise de simulation dans lequel vous incarnez littéralement la chèvre, a déjà une date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Cela a été annoncé par les responsables de Coffee Stain Studios, confirmant que le titre sera disponible le 17 novembre 2022 en formats physique et numérique. De plus, une édition collector appelée Goat in a Box Edition a été présentée, pleine d’extras, parmi lesquels une chèvre en peluche.

Troisième volet de la saga sans suite

De plus, les responsables ont précisé pourquoi ce nouvel opus de Goat Simulator est accompagné d’un 3 s’il n’y a jamais eu de suite au jeu original, assurant que « tant de temps s’est écoulé depuis la sortie de Goat Simulator que Goat Simulator 2 n’a pas reflété toutes les avancées de la technologie de simulation que nous avons mises en œuvre », en plus d’ajouter que « God of War: Ragnarok était déjà pris ».

Pour en revenir à son lancement, Goat Simulator 3 peut être acheté au format numérique pour 29,99 euros, bien qu’une édition spéciale appelée Downgrade Edition soit également disponible pour 10 euros de plus qui comprendra le skin Pilgor classique, l’armure de char, le skin Goat Zero , un casque spatial et une combinaison, des skins Don Pastrami et la bande originale du titre.

Bien qu’il y ait plus; Les fans de la franchise de chèvres la plus destructrice pourront obtenir la soi-disant Goat in a Box Edition, une édition collector – toujours inestimable – avec divers extras tels que :

Chèvre en peluche avec boîte en forme de stylo

Tout le contenu numérique de l’édition Downgrade

Le jeu au format physique

Boîte métallique

Bande sonore physique

affiche réversible

des cartes postales

Goat Simulator 3 sera disponible le 17 novembre 2022 pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S, un jeu qui prendra en charge la coopération jusqu’à quatre joueurs à la fois localement et en ligne.

Source | PlayStationBlog