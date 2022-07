Le mystère derrière Nier: l’église cachée d’Automata a été résolu

Les fans de la série Nier ont récemment connu des montagnes russes, alors que la communauté s’est efforcée de découvrir le mystère derrière une porte secrète menant à une toute nouvelle zone de la carte qui n’avait apparemment pas été découverte depuis le lancement de Nier : Automates. Aujourd’hui, nous avons enfin obtenu des réponses, éclaircissant le mystère et écrasant certaines des théories les plus folles qui ont émergé ces derniers jours.

Récemment, un utilisateur de Reddit a posté une vidéo, affirmant avoir trouvé une zone secrète à Nier : Automata. La vidéo, qui, selon l’affiche, a été enregistrée sur une version PS4 non corrigée de Nier: Automata, montrait une porte secrète s’ouvrant sur la carte, menant à un couloir, et finalement, le joueur atteint une église cachée profondément sous la carte principale.

Des vidéos supplémentaires ont été publiées ces derniers jours, nous donnant un aperçu d’une cinématique, d’actifs importés d’autres jeux Nier et plus encore. Les moddeurs expérimentés ont rapidement découvert qu’aucune zone de ce type n’existe sur la carte du jeu. Cela a conduit certains à théoriser que les développeurs étaient peut-être derrière cela, car ils auraient dû être les seuls à avoir accès à des outils pour créer des zones de jeu complètement nouvelles et ajouter de nouveaux contenus à ce niveau.

Il s’avère que l’utilisateur Reddit « sadfutago » travaillait avec un petit groupe de moddeurs dédiés qui ont créé des outils qui ouvrent la voie à des mods Nier: Automata plus ambitieux. La vidéo était une démonstration de ce qui peut être fait avec ces outils, ouvrant la voie à d’autres développeurs pour créer des mods plus substantiels pour le jeu. Les outils seront tous mis à disposition et seront open Source, comme l’a révélé l’un des développeurs lors d’un livestream.

Cela n’a pas fini par être une taquinerie élaborée de Yoko Taro pour un nouveau jeu Nier. Cependant, cette nouvelle indique que la communauté peut porter l’esprit de Nier et ceux qui ont le savoir-faire pourraient générer de nouveaux contenus pour développer ce que le jeu de base propose déjà.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: C’était bien de la part du groupe de révéler rapidement ce qui se passait vraiment, car les attentes des fans et les rumeurs commençaient à devenir incontrôlables.