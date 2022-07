Assassin’s Creed Valhalla détaille les 5 choses que vous devez savoir sur son DLC gratuit The Forgotten Saga

La durée de vie d’Assassin’s Creed Valhalla a été prolongée d’un an avec l’introduction de nouveaux contenus post-lancement. En plus de l’extension payante The Dawn of Ragnarök, qui nous replonge dans la mythologie nordique, Ubisoft a annoncé le mode gratuit The Forgotten Saga (The Forgotten Saga), qui adopte une structure de type roguelite. La société française a mis en ligne une vidéo détaillant les 5 choses à savoir sur cette nouvelle modalité. Vous pouvez le voir sur ces lignes.

Comme dans tous les roguelites, le concept du jeu est basé sur la progression petit à petit, la mort est donc considérée comme un élément central de la structure jouable. Dans le clip, les développeurs rappellent que dans The Forgotten Saga on ne s’occupera pas d’Eivor, mais d’Odin lui-même, qui se bat au cœur de Niflheim. Comment pourrait-il en être autrement, vous devrez relever de nombreux défis et découvrir les secrets qui se cachent dans le monde.

En tant que roguelite, déverrouiller les bonnes armes sera crucial, tout comme l’obtention des pouvoirs permanents d’Odin. Tout cela se répercutera sur les courses suivantes, de sorte que l’expérience sera façonnée au fur et à mesure de votre progression. Sans possibilité de retour en arrière, le joueur doit décider de son chemin et bien choisir chaque pas qu’il franchit dans ce monde plein d’ennemis.

Odin dans un concept art de L’Aube du Ragnarök.

Le dénouement de l’histoire d’Eivor, par DLC gratuit

L’histoire d’Eivor n’est pas encore terminée, mais ce sera à la fin de l’année avec un épilogue qui clôturera l’arc narratif du protagoniste ainsi que le contenu post-lancement de Valhalla. Ubisoft n’a pas encore précisé la date exacte, mais il a confirmé que le DLC sera entièrement gratuit.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Le titre a trois extensions payantes, deux mettant en vedette Eivor (La colère des druides et Le siège de Paris) et une d’Odin (L’aube de Ragnarök). De plus, Ubisoft a inclus une histoire croisée gratuite avec Kassandra, la protagoniste d’Assassin’s Creed Odyssey.

The Forgotten Saga sort cet été.

Source | Ubisoft