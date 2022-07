Jason Momoa fait allusion au retour de Ben Affleck en tant que Batman dans Aquaman 2 dans de nouvelles photos ensemble

Jason Momoa, star du prochain Aquaman and the Lost Kingdom, a posté plusieurs photos sur son profil Instagram avec Ben Affleck sur le plateau, célébrant la nouvelle rencontre de Bruce Wayne et Arthur Curry et assurant qu' »il n’est plus un putain de secret », non ? », suggérant ainsi une nouvelle apparition de Batman dans le film. C’est ainsi que des médias comme Deadline s’en emparent, en supposant que l’on reverra le Batman d’Affleck dans la suite d’Aquaman prévue le 17 mars 2023 avant sa présence déjà confirmée dans The Flash, un film qui sortira le 23 juin prochain. cette même année.

Batfleck refuse de disparaître

Et c’est que la nouvelle ne pourrait pas être plus surprenante si l’on tient compte du fait que Ben Affleck a assuré qu’il avait quitté le rôle en 2019 après la mauvaise expérience vécue par lui et une partie du casting dans les reshoots de Justice League de Joss Whedon. Malgré tout, Affleck a de nouveau enfilé le costume de Batman pour les nouvelles scènes de la Snyder Cut of Justice League et pour participer à The Flash en tant qu’adieu supposé à son personnage. Maintenant, il semble que nous aurons la chance de voir Batfleck une fois de plus.

« Bruce et Arthur réunis. Je t’aime et tu me manque Ben. Les tournées en studio qu’ils ont organisées chez Warner Bros. viennent d’explorer le plein air et de voir toutes les choses sympas à venir dans Aquaman 2. On pourrait dire que ce n’est plus un putain de secret, n’est-ce pas ? C’est ce qui se passe, Warner, lorsque vous quittez votre plateau et que nos fans attendent dans les coulisses », a écrit Momoa sur son profil Instagram avec plusieurs photos et une vidéo sur le plateau de Warner Bros. avec Ben Affleck.

Tout cela après avoir assuré il y a quelques mois que son apparition dans The Flash représentait « une fin agréable à mon expérience avec ce personnage ». Enfin, il semble qu’Affleck ait eu une autre chance de jouer Bruce Wayne / Batman dans une prochaine première de DC. Il faudra patienter jusqu’au 17 mars 2023 pour découvrir ce nouveau caméo de Batman dans Aquaman et le Kingdom Perdu.

Source | Deadline