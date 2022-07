Resident Evil Village sera mis à jour gratuitement pour améliorer les options d’accessibilité

Plus d’un an après sa sortie, Resident Evil Village est plus vivant que jamais. Le jeu vidéo a non seulement triomphé des ventes, mais les critiques ont également répondu favorablement aux travaux les plus récents de la saga d’horreur de survie de Capcom. Avec l’extension Winters à l’horizon, les Japonais prévoient une mise à jour gratuite, qui sera disponible gratuitement à partir du 28 octobre. Comme indiqué sur le compte Twitter officiel, le correctif se concentrera spécifiquement sur les options d’accessibilité.

Une mise à jour gratuite axée sur l’accessibilité sera publiée en même temps que l’extension Winters et l’édition Gold en octobre. Et qu’inclura-t-il ?

Ce sont les changements annoncés

Vous pouvez modifier la taille, la couleur et l’arrière-plan des sous-titres

En mode histoire, le nom du personnage qui parle apparaîtra

sous-titres supplémentaires

réticule permanent

L’extension Winters est un contenu payant qui viendra avec le premier DLC d’histoire d’aventure, mais en plus de Shadows of Rose, le jeu implémentera un mode à la première personne, ainsi que les commandes supplémentaires The Mercenaries, qui vous permettront de contrôler des personnages. emblématique comme Chris Redfield ou Lady Dimitrescu.

Resident Evil Village est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. La série Netflix vient de faire sa première sur la plateforme et est devenue l’une des séries les moins bien notées, non pas de la saga, mais de tout le catalogue du service.

Quant au jeu multijoueur indépendant fourni gratuitement avec le huitième opus, Resident Evil Re:Verse, les joueurs pourront y accéder à partir du 28 octobre. Ce titre était initialement prévu pour l’année dernière, mais a été repoussé à plusieurs reprises. Il semble que cette fois ce soit la définitive.

Source | Capcom