Xenoblade Chronicles 3 en vente maintenant: où acheter, quand le pass d’extension sort-il et que comprend-il

Le jour est venu, Xenoblade Chronicles 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le titre développé par Monolith Soft a été commercialisé dans une édition standard, à la fois au format physique et numérique. L’édition Collector a été retardée et ne sera pas disponible en précommande sur le My Nintendo Store avant septembre, ce qui indique qu’elle n’est pas arrivée à temps pour le jour du lancement. Ici, nous détaillons où acheter le titre standard.

Nintendo a également annoncé un pass d’extension dont le premier contenu sera disponible dès le jour du lancement. Ainsi, il est déjà possible de l’acquérir au prix de 29,99 euros dans le Nintendo eShop.

Où acheter l’édition normale de Xenoblade Chronicles 3

au format numérique

Achetez Xenoblade Chronicles 3 pour 59,99 euros dans le Nintendo eShop

au format physique

Acheter Xenoblade Chronicles 3 pour 59,95 euros en jeu

Acheter Xenoblade Chronicles 3 pour 57,50 euros chez Mediamarkt

Acheter Xenoblade Chronicles 3 pour 54,99 euros à la FNAC

Acheter Xenoblade Chronicles 3 pour 59,9 euros en El Corte Inglés

Dates et contenu du pass d’extension Xenoblade Chronicles 3

Vague 1 de contenu téléchargeable

Date de sortie : 29/07/2022

Cette vague de DLC propose le contenu suivant :

Une collection d’articles utiles

Variations de couleurs pour les tenues existantes

Vague 2 de contenu téléchargeable

Date de sortie : 31/12/2022

Cette vague de DLC propose le contenu suivant :

Un mode défi contre des ennemis difficiles

Un nouveau héros avec leurs missions respectives

Nouvelles tenues de personnages

Vague 3 de contenu téléchargeable

Date de sortie : 30/04/2023

Cette vague de DLC propose le contenu suivant :

Un mode défi contre des ennemis difficiles

Un nouveau héros avec leurs missions respectives

Nouvelles tenues de personnages

Vague 4 de contenu téléchargeable

Date de sortie : 31/12/2023

Cette vague de DLC propose le contenu suivant :

Nouveau cadre pour l’histoire originale

Xenoblade Chronicles 3 est une exclusivité pour Nintendo Switch qui raconte une histoire originale dans le même univers que la saga. Ne manquez pas l’analyse Netcost.