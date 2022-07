Obtenez 55 Go d’extras The Witcher et Cyberpunk 2077 gratuitement pendant une durée limitée

CD Projekt RED, le studio créateur de franchises aussi influentes dans l’industrie du jeu vidéo que The Witcher ou Cyberpunk 2077, fête ses 20 ans. C’est pourquoi il offre à ses fans la possibilité de télécharger gratuitement plus de 55 Go de matériel numérique supplémentaire de ses deux marques les plus importantes, à savoir The Witcher et Cyberpunk 2077 susmentionnés. Tout cela via un pack disponible via le portail GOG ; Bien sûr, si vous souhaitez obtenir cette fantastique collection d’extras des deux franchises, vous devez accéder au lien de téléchargement avant qu’il n’expire demain, le 29 juillet 2022.

Une grande collection d’extras de CD Projekt RED

Ainsi, et grâce aux 20 ans du développeur polonais, nous pouvons désormais accéder à une partie importante de son héritage grâce à ce pack de contenu supplémentaire, comprenant des vidéos, de l’art conceptuel, des fonds d’écran, des affiches, du matériel promotionnel, des thèmes musicaux et bien plus encore . « Pour célébrer les 20 ans de CD Projekt RED, nous offrons à chacun la possibilité d’utiliser la collection de cadeaux du 20e anniversaire pour une durée limitée », partagent les responsables.

Cependant, la franchise The Witcher est le grand protagoniste de cette promotion. Et c’est que les fans des aventures de Geralt de Rivia pourront se procurer près de 50 Go de toutes sortes de matériel supplémentaire lié aux trois épisodes de la saga, dont une grande partie n’était disponible que dans le passé et qui est maintenant de retour pour le plaisir de leurs joueurs. Pour sa part, le RPG futuriste situé dans Night City offre environ 7 Go de matériel supplémentaire supplémentaire, avec une attention particulière à une grande collection visuelle de celui-ci.

Ne manquez pas l’occasion d’obtenir cette fantastique collection numérique des deux franchises CD Projekt RED, une promotion qui ne sera disponible, rappelez-vous, que jusqu’à demain, le 29 juillet 2022.

Source | G.O.G.