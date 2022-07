PlayStation présente avec Backbone sa nouvelle manette sous licence pour iPhone

Backbone et PlayStation unissent leurs forces pour lancer une édition spéciale de sa manette pour appareils mobiles. Le Backbone One PlayStation Edition apparaît comme le premier périphérique de contrôle pour iOS avec une licence officielle de la société japonaise. Son style visuel suit la ligne vue dans le DualSense. Il est déjà disponible via la boutique Backbone au prix conseillé de 119,99 euros.

Il s’agit du premier contrôleur pour mobiles iOS avec une licence PlayStation officielle

« L’apparence et la convivialité de l’édition PlayStation de Backbone One ont été réalisées par notre équipe de conception en collaboration avec les esprits brillants de PlayStation », a déclaré Maneet Khaira, PDG de Backbone. « Les couleurs, les matériaux et les finitions élégants sont inspirés du design de la manette sans fil PS5 DualSense, jusqu’aux boutons transparents et à son aspect visuel flottant distinctif. Il se sent comme chez lui aux côtés des autres produits de la gamme PS5, comme le casque Pulse 3D, que vous pouvez connecter directement à la manette. »

La société souligne que la manette est compatible à la fois avec l’application PS Remote Play (diffusion depuis votre console vers le mobile) et avec le reste des jeux et services cloud disponibles dans l’App Store. En fait, vous n’avez pas besoin de charger le contrôleur. Une fois connecté, il sera alimenté par la batterie de votre iPhone.

Parmi les spécifications générales, ils indiquent qu’il intègre une prise casque 3,5 mm pour les casques avec ou sans microphone, il est donc logique que vous puissiez brancher votre Pulse 3D sans la prise USB. Si vous avez le modèle Pro ou Pro Max de l’iPhone 13, vous trouverez un adaptateur à l’intérieur de la boîte afin que vous puissiez l’utiliser sur eux. Il dispose également d’un port Lightning au bas de la poignée droite pour que vous puissiez charger votre téléphone pendant que vous jouez.

Références : Blog PlayStation | colonne vertébrale