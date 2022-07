Ils imaginent à quoi ressemblerait un jeu vidéo Breaking Bad dans Unreal Engine 5 et c’est incroyable

Breaking Bad est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures séries de l’histoire et depuis sa fin lointaine elle reste l’une des mieux notées. C’est peut-être pour cette raison qu’un groupe de fans a recréé à quoi ressemblerait un jeu vidéo basé sur une série télévisée aussi populaire sous Unreal Engine 5; et le résultat ne pouvait pas être plus spectaculaire. Cela a été partagé par les responsables de la chaîne TeaserPlay sur YouTube, dont nous vous proposons la démonstration ci-dessous.

Ce serait un jeu Breaking Bad avec Unreal Engine 5

Et le fait est que si vous êtes fans de Breaking Bad, vous ne pouvez pas manquer la vidéo suivante qui recrée à quoi ressemblerait un jeu vidéo en monde ouvert créé avec le moteur graphique Unreal Engine 5, proposant des scénarios, des véhicules, des personnages d’une qualité exceptionnelle, ainsi comme illumination globale des plus réalistes grâce à l’utilisation du ray tracing. Et pour montrer les visages des personnages principaux, c’est-à-dire Walter White et Jesse Pinkman, qui montrent une ressemblance incroyable avec les vrais acteurs, Bryan Cranston et Aaron Paul, respectivement.

De plus, la recréation de l’univers Breaking Bad pour cette démonstration technique est la plus respectueuse du matériel d’origine, avec les décors classiques du désert d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ou la caravane emblématique des deux protagonistes, dans laquelle Heisenberg cuisine ses recettes particulières. .

Bien sûr, comme dans des cas similaires où des icônes de la culture populaire sont recréées dans Unreal Engine 5, ses créateurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de créer un vrai jeu vidéo, mais voulaient seulement recréer l’un de leurs univers fictifs préférés avec le dernier en technologie appliquée au jeu vidéo. Verrons-nous des projets similaires à l’avenir ? De nombreux fans l’apprécieraient certainement.

Ne manquez pas l’une des démonstrations techniques les plus spectaculaires et réalistes avec Unreal Engine 5 via le lien suivant.

Source | joueur