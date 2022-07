Août 2022 Annonce des jeux gratuits Xbox Series X|S et Xbox One avec Gold

Xbox dévoile les noms des jeux sélectionnés pour faire partie de la promotion Games with Gold en août 2022. Tous les abonnés Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate pourront obtenir une batterie de quatre titres, deux actuels et deux issus du catalogue Xbox Rétrocompatible 360. Nous vous donnons la liste complète ci-dessous.

Calicot

Tous les jeux inclus dans les jeux d’août 2022 avec l’or et les dates

Calico : du 1er au 31 août sur Xbox Series X|S et Xbox One

ScourgeBringer : du 16 août au 15 septembre sur Xbox Series X|S et Xbox One

Saint’s Row 2 : du 1er au 15 août sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

Monaco What’s Yours is Mine : du 16 au 31 août sur Xbox Series X|S, Xbox One et Xbox 360

N’oubliez pas que vous êtes dans les derniers jours pour pouvoir racheter une partie de ceux sélectionnés pour juillet. Jusqu’au 31 juillet, vous pouvez ajouter Beasts of Maravilla Island et Torchlight à votre bibliothèque, tandis que Relicta est prolongé de quelques semaines supplémentaires, jusqu’au 15 août. Une fois échangés, ils resteront liés à votre profil Xbox pour toujours. Si vous voulez y jouer, il vous suffit d’être inscrit à ce moment-là dans l’un des services mentionnés ci-dessus.

Profitez de votre abonnement Gold pour obtenir certaines des offres hebdomadaires les plus exceptionnelles. Avec une Deadline du 2 août, vous trouverez des jeux comme F1 22, Planet Coaster et Jurassic World Evolution 2 en dessous de leur prix habituel, entre autres jeux. Voir plus de détails sur ce lien. En revanche, vous êtes dans les derniers jours des soldes d’été Xbox, l’une des périodes de soldes les plus populaires du calendrier console.

Source : fil Xbox