Club Fortnite d’août 2022 : annonce du nouveau skin Wolverine Zero

Epic Games a annoncé le contenu du Fortnite Club pour août 2022. Les fans de Marvel ont de la chance, car un nouveau skin Wolverine arrive dans le jeu : les abonnés à ce service Fortnite recevront le nouveau skin Wolverine Cero. On vous dit tout ce qu’on sait sur Wolverine Cero, un nouveau skin Fortnite Saison 3 :

Que comprend le Fortnite Club d’août 2022 ?

Le Fortnite Club d’août 2022 comprend le nouveau skin et les nouveaux accessoires Wolverine Zero, disponibles pour tous les membres à partir du 08/01/2022 à 02h00 CEST. Ce sont tous les objets Wolverine Zero dans Fortnite :

Skin Wolverine Zéro

Accessoire de sac à dos Muramasa Sword

Outil de récolte d’épée Muramasa

Écran de chargement du meilleur match de votre vie

Ce sont tous les éléments inclus avec l’abonnement Fortnite Club en août 2022

Tous ces articles seront disponibles pour les abonnés du Fortnite Club à partir du 08/01/2022 à 02h00 CEST. Cette version de Wolverine est tirée des bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict.

Écran de chargement « Le meilleur match de votre vie »

En plus de tous ces articles skins, le Fortnite Club d’août 2022 comprend également 1 000 V-Bucks (la monnaie virtuelle de Fortnite pour acheter toutes sortes de choses) et l’accès au Battle Pass de la saison en cours.

Qu’est-ce que le Club Fortnite ? Qu’est-ce qui est inclus ?

Phaedra est le skin Fortnite Club de juillet 2022

Le Fortnite Club est un type d’abonnement mensuel au jeu sorti en décembre 2020. Pour 11,99 € par mois, nous obtiendrons, chaque mois, tout ce qui suit :

Accès au Battle Pass de la saison dans laquelle se trouve le jeu au moment où nous nous inscrivons. Si nous l’achetons avant d’être membre du Fortnite Club, Epic Games remboursera son montant.

1 000 paVos à dépenser pour tout ce que nous voulons.

Accès immédiat au pack exclusif du mois dans lequel il se trouve. En juillet 2022, nous avons le skin Phaedra avec ses objets.

C’est tout ce qui est annoncé sur le Fortnite Club de juillet 2022. Dans notre guide Fortnite, nous vous expliquons, entre autres, comment terminer toutes les missions ou comment monter de niveau rapidement.

