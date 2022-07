La série Yakuza se dirige vers PS+ Extra et Premium

Malgré quelques inquiétudes initiales, les niveaux PlayStation Plus Extra et Premium de Sony ont été plutôt bien accueillis grâce à une solide bibliothèque de jeux disponibles au lancement. Bientôt, le service s’améliorera encore grâce à l’ajout de la série Yakuza.

Récemment, après une brève période d’arrêt du service, la série complète Yakuza est revenue sur Xbox Game Pass, donnant aux abonnés la possibilité de jouer à travers Yakuza 0, les remakes Kiwami de Yakuza 1 et 2, ainsi que les remasters pour Yakuza 3, 4 et 5, ainsi que la grande finale de la saga Kiryu, Yakuza 6 : The Song of Life.

Désormais, ceux qui sont abonnés à PlayStation Plus Extra (10,99 £ par mois) ou à PlayStation Plus Premium (13,49 £ par mois) pourront également jouer à la série complète. À partir d’août, la bibliothèque sera mise à jour avec Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2. Les jeux restants de la série seront ajoutés « plus tard cette année ».

Si le combat d’action de la série originale n’est pas pour vous, alors Yakuza : Like A Dragon est un excellent point de départ pour les nouveaux venus dans la série. Le jeu met en vedette une nouvelle distribution de personnages et apporte un certain nombre de changements au gameplay, notamment un passage au combat au tour par tour et un système de groupe RPG. Yakuza : Like A Dragon sera disponible pour les abonnés PS+ Essential, Extra et Premium en août.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Les jeux Yakuza sont captivants, avec un excellent mélange d’humour et de moments d’histoire intenses. Il y a tellement de contenu à parcourir qu’ils finissent par être une grande valeur ajoutée pour des services comme PS + Extra et Xbox Game Pass également.