Du logiciel pour remettre en ligne le multijoueur de Dark Souls pour PC

En janvier dernier, Bandai Namco et From Software ont été contraints de mettre les serveurs multijoueurs de la série Dark Souls hors ligne pour la plate-forme PC en raison d’un bug de sécurité majeur. Plusieurs mois plus tard en mai, From Software nous a donné une petite mise à jour, indiquant que le multijoueur reviendrait « bientôt » en ligne. Maintenant, deux mois plus tard, la mise à jour semble imminente.

Dans Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 et Dark Souls 3, les joueurs peuvent activer la fonctionnalité en ligne pour envahir les jeux des autres joueurs et également être envahis. Malheureusement, une faille de ce système pourrait accorder des privilèges d’exécution de code à distance, permettant à un pirate de se faufiler dans les PC de joueurs sans méfiance.

Étant donné que le bug a été découvert juste avant la sortie d’Elden Ring, From Software a décidé de mettre Dark Souls hors ligne sur PC pendant un certain temps afin de pouvoir terminer avec Elden Ring, puis de résoudre correctement le problème de Dark Souls. En mai, un porte-parole du studio a déclaré à PCGamer que la mise à jour arriverait bientôt.

Maintenant, comme repéré par le streamer, le modder et le dataminer axés sur FromSoft, Lance McDonaldDark Souls 3 a récemment eu plusieurs mises à jour sur le backend de Steam, montrant que les développeurs se préparent à déployer un nouveau patch.

Cette mise à jour devrait restaurer le multijoueur en ligne des jeux Dark Souls sur PC. Il pourrait y avoir un calendrier échelonné, avec Dark Souls 3 revenant en ligne en premier, suivi de Dark Souls 2 et Dark Souls Remastered. Espérons que c’est quelque chose que Bandai Namco ou From Software pourront confirmer bientôt.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Les invasions sont une grande partie de l’expérience Dark Souls et pour certains joueurs, c’est la meilleure caractéristique du jeu. Espérons que le mois prochain, les versions PC pourront enfin être restaurées à la normale.