Gran Turismo 7 et la mise à jour 1.19 nous apportent trois nouvelles voitures légendaires

Nous connaissons déjà tous les détails de la mise à jour 1.19 de Gran Turismo 7. Au final, la grosse mise à jour prévue pour ce mois de juillet ne se compose que de trois nouvelles voitures et de quelques points forts pour Scapes (Shikoku et Tomica City). Le patch sera gratuit pour tout le monde et sera disponible à partir de ce même 28 juillet.

Les voitures choisies ont été la Nissan Skyline Super Silhouette Group 5, la Maserati A6GCS/53 Spyder et la Porsche 918 Spyder. Le premier d’entre eux est une légende des années 80 qui crache souvent du feu sur la piste à partir de ses échappements arrière gauche. La seconde, la Maserati, a marqué les voitures de sport 6 cylindres que la marque italienne a fabriquées entre 1947 et 1956. C’est l’un des véhicules les plus beaux, exclusifs et emblématiques de l’époque. En 2014, il remporte même le trophée Pebble Beach Concours d’Elegance. Et enfin, la Porsche 918 Spyder était une véritable merveille technologique qui comprenait pour la première fois un moteur hybride rechargeable de 599 chevaux et une production limitée à 918 unités. Vous les avez ici :

La communauté, en colère contre Gran Turismo 7

La mise à jour 1.19 vient égayer un peu l’été, mais elle ne répondra guère aux exigences de la communauté internationale Simracing, qui a récemment accusé le jeu dans une carte sévère qualifiant Gran Turismo 7 « d’injouable et désespéré ». Dans ce document, des dizaines d’organisations de compétition privées, d’équipes virtuelles, de streamers, de casters et de pilotes ont signé, exigeant que Sony répare la terrible situation que connaît le multijoueur de Gran Turismo 7.

Sorti le 4 mars dernier, ce qui s’est passé avec le nouvel opus de la saga Kazunori Yamauchi est une véritable honte. Il ne peut y avoir de meilleure base jouable (pour montrer ses 87 dans MetaCritic et ses 8,7 correspondants dans l’analyse Netcost), mais elle a été gaspillée avec des politiques de contenu controversées qui ont enragé la communauté (de la même manière, le meilleur exemple est 2 dans Notes d’utilisateurs de MetaCritic). Il parait qu’en juillet l’inconfort ne va pas se régler, mais croisons les doigts car cela arrive après l’été.