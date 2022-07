Sony active enfin le support 1440p sur PS5

Alors que la Xbox prend en charge les écrans 1440p depuis des années, Sony s’en tient à la prise en charge des résolutions TV les plus courantes, 4K/UHD et 1080p sur PlayStation. Après de nombreuses demandes de joueurs PlayStation, Sony active désormais la prise en charge 1440p sur PS5.

La mise à jour 1440p arrive aujourd’hui pour les bêta-testeurs du logiciel PlayStation. La mise à jour apporte également des listes de jeux organisées pour mieux organiser votre bibliothèque, ainsi que de nouvelles fonctionnalités sociales. Alors que le support 1440p arrive, malheureusement, Sony n’activera pas le taux de rafraîchissement variable à cette résolution, mais aucune raison technique spécifique n’a été donnée à cela.

Ces nouvelles listes de jeux permettent aux joueurs de créer des catégories pour leur bibliothèque, afin que vous puissiez séparer les jeux en attente des titres auxquels vous jouez actuellement, ou séparer vos jeux physiques et numériques pour une navigation plus facile. Vous pouvez créer jusqu’à 15 listes de jeux personnalisées au total pour votre bibliothèque. Sony ajoute également une nouvelle comparaison audio 3D et stéréo au menu des paramètres PS5, afin que vous puissiez comparer les deux pour voir la différence que cela fait.

Certaines des nouvelles fonctionnalités sociales semblent inspirées par Steam Chat, notamment la possibilité de demander à un ami de vous diffuser son gameplay. Il y aura également de nouvelles notifications pour vous indiquer quand vous pouvez rejoindre le jeu en cours d’un ami.

La version bêta du logiciel pourrait durer plusieurs mois, mais ces fonctionnalités devraient être déployées pour tous les utilisateurs de PS5 dans les prochains mois.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: De nombreux jeux PS5 ont des modes qui fonctionnent à 1440p, donc la prise en charge native de la résolution a beaucoup de sens, en particulier pour ceux qui aiment connecter leurs consoles au même écran que leur PC de jeu, bien que le manque de VRR le support est un peu décevant.