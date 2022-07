L’artbook officiel Hogwarts Legacy est déjà daté, un indice sur la sortie du jeu ?

Le temps passe et Hogwarts Legacy n’a pas encore confirmé sa date de sortie précise. Ce que l’on sait, et qui peut peut-être être considéré comme un indice, c’est que le livre d’art officiel a changé de date : initialement, il était prévu pour le 31 décembre —espace réservé possible—, mais maintenant, les clients d’Amazon UK ont reçu une notification concernant le changement : il sera le 6 décembre quand ils le recevront à la maison.

La commercialisation des artbooks de jeux vidéo se fait généralement à des dates proches du lancement. Comme l’a mentionné l’utilisateur de Reddit Aromatic-Adagio2121, Gotham Knights, également de Warner Bros. Games, aura également un livre d’art qui sortira parallèlement au jeu le 25 octobre.

Hogwarts Legacy Art Book sur Amazon.

Éditions divulguées de Hogwarts Legacy

Le site officiel de Hogwarts Legacy cache des secrets, de petites traces d’informations qui ne sont pas passées inaperçues auprès de certains internautes curieux. L’un d’eux a réussi à découvrir des détails sur les éditions du jeu vidéo, qui selon une image en auront trois différentes : la standard, la deluxe et la collector. Dans cet article, nous montrons tout le contenu, bien qu’il puisse s’agir d’une capture d’écran obsolète ou simplement d’un espace réservé provisoire, nous devrons donc attendre que Warner Bros. Games fournisse de nouvelles informations officielles à l’avenir.

Hogwarts Legacy déploiera sa magie en 2022 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Les joueurs revêtiront les robes de la plus célèbre école de sorcellerie et de sorcellerie au monde pour apprendre de nouveaux enchantements et partir à l’aventure au-delà des murs de Poudlard. La production, en charge de WB. Games Avalanche, s’appuiera sur l’action, l’aventure et la mécanique du jeu de rôle afin de raconter une histoire originale se déroulant à la fin du XIXe siècle.

Source | VGC, Reddit