PlayStation ajoutera toute la saga Yakuza sur PS Plus à partir d’août

PlayStation Plus renforcera le catalogue de ses modes Extra et Premium avec l’inclusion de l’intégralité de la franchise Yakuza publiée en Occident. À partir d’août, les abonnés pourront profiter de l’une des sagas les plus acclamées de SEGA, à commencer par Yakuza : Like a Dragon, qui est également inclus à partir d’Essential.

Le calendrier est le suivant. Si vous êtes abonné à PS Plus Essential ou supérieur, vous pourrez échanger votre copie de Yakuza : Like a Dragon pour PS5 et PS4 tout au long du mois d’août. Dans le cas où votre modalité est Extra ou Premium, vous verrez que le catalogue sera élargi avec l’incorporation de Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.

PlayStation promet que tout au long de cette année, ils termineront la série d’ajouts. Yakuza 6 : The Song of Life sera ajouté aux modes Extra et Premium, tandis que les remasters Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5 ne le feront que dans ce dernier. Au total, nous parlons de 8 jeux dans lesquels vous pouvez investir des centaines d’heures avec toutes sortes d’expériences, des mini-jeux classiques de l’entreprise à vivre l’émotion de ses scripts.

En route pour Yakuza 8

La confirmation de son incorporation au catalogue PS Plus coïncide avec la publication en juillet des premières images du huitième volet principal de la franchise, qui n’a toujours pas de nom définitif. On y voit le retour d’Ichiban Kasuga avec un look renouvelé, loin de l’Afro permanent qu’il présentait dans Like a Dragon.

Nous savons que l’histoire commencera quelques années après les événements du jeu précédent et que nous voyagerons dans une nouvelle ville. Il n’est pas précisé s’il aura les dimensions d’Izesaki Ijincho (Yokohama) ou si, au contraire, ce sera une enclave plus petite de style Sotenbori (Osaka).

Source : PlayStation