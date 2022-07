Yakuza 7 et Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 seront gratuits pour les abonnés PS+ le mois prochain

Nous approchons du mois d’août, ce qui indique qu’une nouvelle série de jeux gratuits est en route pour les abonnés PS+. Le mois prochain, les abonnés au niveau d’entrée de gamme PS + Essential recevront des jeux très décents, notamment Yakuza: Like A Dragon et Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

billbil kun, un utilisateur de Dealabs qui divulgue avec précision tous les jeux PS+ environ une semaine avant l’annonce officielle de Sony, est de retour avec une mise à jour pour le mois d’août. Le mois prochain, Sony offrira Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (versions PS4 et PS5), Yakuza : Like A Dragon (versions PS4 et PS5) ainsi que Little Nightmares (PS4).

Pour ceux qui ne le savent pas, Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 était un des premiers titres cross-gen, offrant un excellent remake des jeux classiques de Tony Hawk. Vicarious Visions a fait un excellent travail avec le remake et beaucoup espéraient qu’ils reviendraient pour recréer Tony Hawk Pro Skater 3 + 4, mais malheureusement, le studio a ensuite fusionné avec Blizzard et est maintenant chargé de travailler sur les principaux remasters de Blizzard, comme Diablo II : Ressuscité.

Yakuza: Like A Dragon, autrement connu sous le nom de Yakuza 7, est un nouveau jeu de la série, offrant de nouveaux personnages, lieux et une toute nouvelle intrigue distincte des titres précédents de la série. Alors que les précédents jeux Yakuza avaient un système de combat d’action, Yakuza 7 a un système de combat au tour par tour axé sur le groupe et cela fonctionne très bien. Personnellement, c’est mon jeu Yakuza préféré et le studio derrière travaille déjà sur une suite.

Enfin, Little Nightmares est un jeu indépendant acclamé sorti à l’origine en 2017. Le jeu raconte une histoire sombre et fantaisiste s’inspirant des peurs courantes de l’enfance et les affrontant. Le jeu a bien été évalué, avec une moyenne de 81 au total sur Metacritic.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Yakuza 7 et Tony Hawk’s Pro Skater sont des incontournables pour ceux qui sont abonnés à PS+ en août. En règle générale, ces fuites sont exactes et arrivent environ une semaine avant l’annonce officielle de Sony, nous devrions donc obtenir une confirmation appropriée la semaine prochaine.