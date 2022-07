Bloomberg : GTA 6 se déroulera dans un Miami fictif et ajoutera plus de villes et de missions après son lancement

Rockstar Games a concentré tous ses efforts sur le développement du nouvel opus de la saga Grand Theft Auto. GTA 6 -nom non officiel pour le moment- a été annoncé, bien que le développeur n’ait fourni que peu de détails, au-delà du fait qu’il s’agit d’un travail très ambitieux, comme on pourrait s’y attendre d’un produit dont le dernier versement principal continue de balayer . Jason Schreier de Bloomberg fait allusion à des sources proches du projet pour confirmer que l’aventure se déroulera dans un Miami fictif.

Le plan initial de Project Americas, son nom de code, était que le titre soit le plus long Grand Theft Auto à ce jour. Les conceptions précédentes incluaient des territoires d’Amérique du Nord et du Sud. Cependant, le studio a changé d’avis et a décidé de freiner ces ambitions pour se concentrer sur la conception d’une version fictive de Miami et de ses environs.

La roadmap actuelle de Rockstar envisage de mettre à jour le jeu au fil du temps pour ajouter de nouvelles missions et villes en réalité, une stratégie qu’ils ont également l’intention d’utiliser pour éviter le crunch, c’est-à-dire l’exploitation des travailleurs par le travail. Malgré tout, l’univers du jeu vidéo est encore très vaste, avec plus d’emplacements intérieurs que dans les autres produits de la série.

Une protagoniste féminine et latine

GTA 6 reflète le changement de Rockstar Games en tant qu’entreprise. Selon les sources de Schreier, le jeu vidéo tant attendu aura également un protagoniste féminin et latina, en plus d’autres personnages principaux jouables. D’un point de vue politique, il s’inspire des histoires de braqueurs de banque Bonnie and Clyde, tandis que les développeurs ont pris grand soin que l’humour ne blesse pas les groupes minoritaires.

Les remasters de Red Dead Redemption et GTA IV ont été annulés (ou retardés indéfiniment) afin que les développeurs de Rockstar Games se concentrent spécifiquement sur le développement du nouveau GTA 6.

Source | Bloomberg