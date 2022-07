Hogwarts Legacy sortira en décembre

En mars, nous avons eu notre premier bon aperçu de Hogwarts Legacy en action via un flux dédié State of Play. Lors de la révélation du gameplay, les développeurs ont confirmé une fenêtre de sortie « vacances 2022 ». Maintenant, nous pouvons avoir une date de sortie plus précise.

La liste PSN de Hogwarts Legacy a récemment été mise à jour avec une date de sortie le 6 décembre. Récemment, comme l’a souligné VGC, une liste Amazon pour un prochain artbook pour le jeu a également été mise à jour avec une date de sortie en décembre. En règle générale, les artbooks pour les grandes versions de jeux vidéo arrivent à peu près au même moment que le jeu lui-même.

Hogwarts Legacy se déroule à la fin des années 1800, avec une nouvelle distribution de professeurs et d’étudiants cherchant à protéger l’école d’une alliance entre gobelins et sorciers noirs. Comme promis précédemment, les joueurs pourront créer leurs propres personnages, suivre des cours, préparer des potions, apprendre de nouveaux sorts et explorer tout le château, ainsi que les zones environnantes.

Lorsque le jeu sortira, il se dirigera vers les consoles Xbox et PlayStation actuelles et de dernière génération, ainsi que sur PC. Un port pour la Nintendo Switch est également prévu pour une date ultérieure.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Avec God of War: Ragnarök arrivant en novembre et Hogwarts Legacy étant un grand titre partenaire PS5, cette date de sortie en décembre semble probable.