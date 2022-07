Bloomberg: GTA VI aura un protagoniste latin et évitera certains types de blagues offensantes

Bloomberg et Jason Schreier ont tiré la couverture et découvert les premières données de Grand Theft Auto VI. Le célèbre journaliste a confirmé, par exemple, que GTA VI aura un rôle principal féminin pour la première fois dans l’histoire de la saga. L’intrigue du nouvel opus sera inspirée de Bonnie & Clyde et s’articulera autour de deux personnages jouables, dont l’un sera une femme latine.

Schreier dit également que cette fois, Rockstar est plus prudent que d’habitude pour ne pas offenser une minorité avec ses blagues et ses missions. Depuis que plusieurs salariés de l’entreprise sont sortis en 2018 pour dénoncer l’environnement de travail et le caractère abusif de certains comportements et horaires de travail, la développeuse s’est ressaisie et veut se réinventer. Les sources du journaliste parlent d’un endroit plus progressiste et compatissant. « Un club de garçons s’est transformé en une véritable entreprise. »

Cependant, ces mêmes sources indiquent qu’au sein de l’entreprise, ils essaient toujours de comprendre « comment créer des jeux dans cette nouvelle version de Rockstar ». Ils soulignent que l’Amérique d’aujourd’hui ne peut pas être satirisée comme avant car c’est déjà une satire d’elle-même et ils se demandent quel genre de Grand Theft Auto sortira dans un tel environnement.

GTA VI se déroulera à Miami

L’article de Bloomberg laisse également entendre que Grand Theft Auto VI se déroulera dans un Miami fictif et ajoutera plus de villes et de missions après le lancement. Jusqu’à récemment, le nom de code du projet était Project Americas et son intention n’était autre que de devenir le plus grand GTA à ce jour, avec des territoires en Amérique du Nord et du Sud. Cependant, il semble que les changements au sein du développeur nous aient obligés à définir une destination plus réalisable et nous entrerons enfin dans une version fictive de Miami avec la possibilité d’étendre sa carte via DLC à l’avenir.

Source | Bloomberg