Les développeurs de GTA 6 confirment le retour à Miami, le jeu est dans au moins deux ans

Rockstar a très peu parlé publiquement de Grand Theft Auto 6. La seule mise à jour officielle que nous ayons eue jusqu’à présent est la confirmation que le jeu est en développement. Nous avons vu beaucoup de rumeurs sur Grand Theft Auto 6 au cours des deux dernières années, mais peu de fuites légitimes. Maintenant, grâce à un nouveau rapport de Jason Schreier, nous avons notre premier véritable aperçu du développement du jeu.

Dans un article principalement axé sur les changements de culture interne de Rockstar, citant plusieurs sources au sein de Rockstar, Schreier révèle que Grand Theft Auto 6 allait initialement présenter une carte couvrant plusieurs régions d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Cependant, à la suite de changements radicaux dans les pratiques internes et d’une nouvelle politique de non-crise, cette idée a été ramenée à une carte plus gérable axée sur une version fictive de Miami (Vice City) et de certaines de ses zones environnantes.

Grand Theft Auto 6 mettra également en vedette une paire de protagonistes principaux, dont l’un sera une femme, inspirée par Bonnie et Clyde. Bien que certains compromis aient été faits pour amener le jeu dans une portée gérable, ce qui est courant dans le développement de jeux, les progrès ont apparemment été plus lents que prévu à l’ère sans crise pour Rockstar.

L’entreprise dans son ensemble est toujours en train de s’adapter et un certain nombre de changements de direction ont également été apportés à Rockstar. De nombreux employés sont satisfaits de la nouvelle approche et de l’horaire plus souple, mais certains sont partis en raison de la lenteur des progrès. Alors que les analystes s’attendent à ce que Grand Theft Auto 6 s’intègre dans l’exercice 23-24 de Take-Two, les développeurs travaillant actuellement sur le jeu disent qu’il reste au moins deux ans.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Si GTA 6 est encore dans quelques années, nous devrions envisager une version quelque part entre 2024 et 2025, mais les développeurs ont également déclaré qu’il n’y avait pas de fenêtre de publication ferme. Une chose est sûre, Rockstar ne dévoilera pas le jeu avant qu’il n’approche de la phase finale de développement.