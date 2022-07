CoD Warzone, événement Rebirth of the Dead: date, heure et tous les détails

Call of Duty: Warzone et Vanguard recevront des renforts pour la saison 4 ce mercredi 27 juillet à 18h00 (CEST). Le point culminant de cette dernière partie du contenu réside dans l’événement Rebirth of the Dead, le retour du mode d’infection dans la bataille royale autour de Rebirth Island. Nous vous donnons tous les détails et quand vous commencerez à jouer en fonction du créneau horaire dans lequel vous vous trouvez.

Qu’est-ce que l’événement Rebirth of the Dead dans Call of Duty: Warzone ?

Beenox, l’une des études présentes dans le support du jeu tout au long de ces mois, s’est chargée de donner une tournure au mode d’infection de Warzone. Zombie Royale, comme ils l’appellent, déploie 10 escouades de 4 joueurs chacune qui s’affronteront… et le reste des morts-vivants.

L’élimination d’un opérateur le ramènera sur la carte en tant que zombie. Dans cet état, vous aurez les outils spéciaux que nous connaissons déjà, tels que le saut chargé, l’explosion EMP et la grenade à gaz. Votre objectif dans cet état est de revenir vivant après avoir collecté quatre antiviraux, qui sont atteints en remplissant certaines conditions. Par exemple, tuer un opérateur vous en donnera deux, tandis que l’exécuter vous donnera une résurrection instantanée.

Il y aura un compteur d’infection sur l’écran indiquant le nombre de zombies tués. Une fois terminé, tous les joueurs qui sont en mode spectateur (c’est-à-dire complètement éliminés) auront à nouveau une seconde chance en tant que zombie.

En toute logique, l’événement s’accompagnera d’une grille cosmétique spéciale liée à des défis qui n’ont pas transpiré au moment de la publication de cet article. Il restera disponible pendant une durée limitée jusqu’à la fin de la saison.

À quelle heure l’événement Rebirth of the Dead commencera-t-il dans Call of Duty: Warzone dans le monde entier ?

France () : à 18h00

France (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

Source : Blog Call of Duty