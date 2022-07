Toutes les éditions MultiVersus Founders : prix, contenu et où acheter sur PS4, PS5, Xbox et PC

MultiVersus est peut-être un jeu gratuit, mais Warner Bros. Games a également publié une série d’éditions numériques connues sous le nom de Founder Packs. Au total, il y a trois packs payants qui incluent des jetons de personnage, des bannières exclusives, des passes de combat, des effets, des plaques et du Gleamium, l’une des deux devises du jeu. Grâce à ce système de monétisation, il est possible d’acheter des skins et autres objets skins. Ci-dessous, nous décomposons chacune des éditions disponibles dans les stores numériques, ainsi que leur prix.

Toutes les éditions Fondateurs de MultiVersus

Pack Fondateur Standard Edition à 39,99 euros

MultiVersus

15 jetons de personnage

1 bannière exclusive (peu commun)

300 unités de Gleamium

Pack Fondateur Deluxe à 59,99 euros

MultiVersus

20 jetons de personnage

1 bannière exclusive (peu commun)

1 passe de combat premium

1 bannière (épique)

1 effet pour les expulsions (épique)

1000 unités de Gleamium

Pack Fondateur Premium à 99,99 euros

MultiVersus

30 jetons de personnage

1 bannière exclusive (peu commun)

3 passes de bataille premium

2 bannières (épique et légendaire)

2 effets de coup de pied

1 plaque d’identification unique

2500 unités de Gleamium

Où acheter les éditions MultiVersus Founders

Le jeu étant free-to-play, multi-plateforme et numérique, ces éditions ne peuvent être achetées que dans les boutiques de chacun des systèmes :

Achetez les éditions MultiVersus Founders sur le PS Store pour PS4 et PS5

Acheter les éditions MultiVersus Founders dans le Microsoft Store pour Xbox

Achetez les éditions MultiVersus Founders sur Steam pour PC

Achetez les éditions MultiVersus Founders sur Epic Games Store pour PC

La version finale de MultiVersus n’est pas encore disponible, mais elle vient de lancer un processus de bêta ouverte sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Chez Netcost, nous avons interviewé le designer Ian Rapoport sur divers aspects du jeu vidéo. Lire l’interview ici.