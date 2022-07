Multiversus dépasse les 140 000 joueurs simultanés dans la bêta ouverte de Steam

MultiVersus, le chasseur croisé de style Smash Bros de WB Games est désormais disponible sous forme de bêta ouverte. Le jeu semble également avoir pris un bon départ, car le jeu a réussi à gagner 140 000 joueurs simultanés sur Steam au cours de la première journée, accompagné d’une note globale « très positive » des utilisateurs.

Actuellement, MultiVersus est en version bêta ouverte, il manque donc quelques fonctionnalités, mais les modes multijoueurs de base sont là, le matchmaking et le Cross-play sont en place et il y a un certain nombre de personnages parmi lesquels choisir. Ceux-ci incluent des héros DC populaires comme Superman, Batman et Wonder Woman, des personnages de Cartoon Network comme Jake et Fin d’Adventure Time, et des personnages de films, comme la version Space Jam 2 de Lebron James.

Le « day one », MultiVersus a culminé à plus de 140 000 joueurs simultanés sur Steam uniquement, devenant le quatrième jeu le plus joué sur la plate-forme hier, ne perdant que face à des succès multijoueurs établis comme Apex Legends, CS:GO, Dota 2 et Lost Ark.

Il n’y a pas de date de fin pour la version bêta ouverte de MultiVersus pour le moment, elle restera donc probablement en ligne jusqu’à ce que les développeurs soient prêts à pousser la mise à jour 1.0. Le jeu est disponible avec le Cross-play sur les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Je n’ai eu la chance de jouer que quelques 1 contre 1, mais jusqu’à présent, je m’amuse bien. La liste actuelle des personnages est agréable, mais les possibilités de mises à jour futures sont infinies et un certain nombre de héros que nous connaissons déjà n’ont pas encore été implémentés, il y en a donc beaucoup d’autres en cours de route.