Quelle est la taille d’un Fall Guy ? Une fois de plus, cela prouve que la taille compte

Le dicton dit que vous n’irez jamais vous coucher sans connaître quelque chose de nouveau, mais ce qu’il ne dit à aucun moment, c’est que ce que vous avez appris doit être important. Par conséquent, vos données inutiles pour que vous sentiez que vous avez profité d’aujourd’hui et que vous puissiez mieux dormir la nuit ont à voir avec Fall Guys. Plus précisément, quelle est la taille d’un Fall Guy? Parce que les personnages s’appellent ainsi, n’est-ce pas ? Chute… Les gars ? Les gars ? des haricots? Jellybeans? Quoi qu’il en soit, laissons le nom de melon pour l’instant. Ce qui nous préoccupe en ce moment, c’est une question de centimètres avec laquelle il est une fois de plus démontré que la taille compte.

Notre rapport d’enquête nous a conduit au compte officiel du jeu sur Twitter, où Mediatonic lui-même confirme que chaque Fall Guy mesure 1,83 centimètres. Allez, rien de mièvre et câlin, si vous en trouvez un dans la rue vous changez de trottoir pour que ce ne soit pas le bigard qui vous vole. Et attention car avec les centimètres supplémentaires que leur donne le gode-suit, ce n’est pas qu’elles vont réaliser plus d’un fantasme, mais qu’elles pourraient même jouer en NBA.

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’un Fall Guy ?

Mais si vous avez été surpris par la taille de ces suppositoires amusants, faites attention à ce qu’ils contiennent. Il s’avère que ce sont des êtres vivants vertébrés qui ont leur propre colonne vertébrale et leur propre anatomie. Ils peuvent même être le chaînon manquant entre les singes et l’être humain contemporain, c’est-à-dire le millénaire. Ils ont un crâne et un cerveau, des yeux, des membres avec des coudes, des rotules et cinq doigts, leurs propres muscles… Donnez pour une saison supplémentaire de Il était une fois le corps humain.

L’image est officielle et provient de Tudor Morris, qui travaille chez Mediatonic en tant qu’artiste conceptuel senior et partage généralement plusieurs de ses œuvres sur son Instagram. En eux, il répond à des questions sans lesquelles nous ne pourrions pas dormir, comme la taille des Fall Guys, si du sang ou de l’horchata coule dans leurs veines, s’ils sont des invertébrés, où ils font leurs besoins, etc., etc.

On vous rappelle que ce mélange d’Humour Jaune, de Grand Prix et de Ninja Warrior qu’est Fall Guys vient de devenir free to play, le jeu est donc disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Ces derniers jours, nous avons révélé le début de la nouvelle saison, avec des tests et des skins inédits; combien coûte votre abonnement de saison, mesuré en haricots, la devise du jeu ; et quels sont tous les costumes et skins qui arriveront bientôt (WWE, Fatal Fury, The Jungle Book…). Comme on dirait dans Yellow Humor… au nougat !