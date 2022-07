Jeux PS Plus gratuits filtrés en août 2022 pour PS5 et PS4

La dernière ligne droite de chaque mois se caractérise par deux choses. Sueurs froides en voyant notre compte en banque et les fuites de Sony. La société a de nouveau été mise en avant avec l’annonce des jeux gratuits PlayStation Plus et les fuites ont déjà révélé quels titres arriveront sur PS4 et PS5 en août 2022. Un mois pour avoir peur avec Little Nightmares, plongez-vous dans un rôle inoubliable- jouez à l’aventure avec Yakuza : Like a Dragon et déconnectez-vous du sport et des souvenirs de notre enfance grâce au Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk.

Jeux PS Plus d’août 2022 : Tony Hawk, Yakuza et Little Nightmares

Les jeux PS Plus pour août 2022 sont les suivants :

Petits cauchemars (PS4)

Yakuza : Comme un dragon (PS5 et PS4)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – Pack Deluxe Cross-gen (PS5 et PS4)

Activision Blizzard était le protagoniste le mois dernier, dans lequel l’un des jeux gratuits était Crash Bandicoot 4: It’s About Time, et en août, c’est à nouveau avec Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, le remake de deux des jeux de patinage les plus populaires emblématiques qui ont jamais été faites. Une collection épique, refaite à partir de zéro en HD incroyable et mettant en vedette tous les patineurs professionnels, les niveaux et les astuces des originaux, maintenant entièrement remasterisés et remplis d’extras. Dans l’analyse Netcost (8.5), nous l’appelons « Le retour de rêve à 20 ans d’héritage ».

Pour sa part, Yakuza : Like a Dragon est le septième volet de la célèbre saga Sega et a été une révolution radicale dans les personnages, la mécanique et les concepts. Avec un nouveau système de combat au tour par tour, un humour renouvelé et un casting de visages qui jettent les bases de l’avenir de la série, c’est un RPG pour passer et passer des heures. Un titre qui a été relevé d’un 8.6 dans cette maison, là où on l’appelle « une rénovation à la hauteur de son héritage ».

Et le dernier mais non le moindre, Little Nightmares, un film d’horreur indépendant à défilement latéral qui dure à peine trois ou quatre heures, mais quelles heures. Avec une atmosphère inoubliable et plein de créatures grotesques, le jeu nous invite à explorer un monde plein d’énigmes et de défis. Dans son analyse, 8.5 sur Netcost, nous avons commenté que « l’aventure de Six n’invente rien de nouveau, mais il applique les enseignements des grandes œuvres cinématographiques de manière magistrale ».

Derniers jours pour réclamer les jeux PS Plus de juillet 2022

L’annonce des nouveaux jeux PS Plus indique également que nous entrons dans la dernière ligne droite pour récupérer les jeux du mois précédent. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez jusqu’au 1er août pour télécharger et télécharger les titres de juillet, qui étaient les suivants :

Arcade Geddon (PS4 et PS5)

Crash Bandicoot 4 : Il était temps (sur PS4 et PS5)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4 uniquement)

De plus, nous vous rappelons que PS Plus dispose désormais de deux nouveaux types d’abonnement (Extra et Premium) qui donnent accès à une immense bibliothèque de jeux auxquels de nouveaux noms sont ajoutés chaque mois. Ainsi, les jeux Plus gratuits seront bientôt rejoints par d’autres nouveautés pour ce catalogue. C’étaient les grandes surprises de juillet 2022, alors voyons comment Sony nous surprend cette fois.

Source | dealabs