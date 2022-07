Marvel confirme le retour de Scarlet Witch : Elizabeth Olsen revient, mais pas comme les fans s’y attendaient

L’éventail des possibilités offertes par l’univers cinématographique Marvel actuel est tel que nous ne pouvons rien exclure, y compris des retours notoires pour l’avenir, notamment avec l’ouverture du multivers. Maintenant, le retour de Scarlet Witch est confirmé pour un prochain projet MCU, mais peut-être pas comme le souhaiteraient de nombreux fans. Et c’est qu’après la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a du mal à penser revoir Elizabeth Olsen dans Marvel Studios, même si comme on dit, tout est possible… Quoi qu’il en soit, ça a été a confirmé qu’Olsen fera partie du casting de la deuxième saison de What If…?, la série animée UCM dédiée au multivers.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? aura encore deux saisons

Ainsi, et dans le cadre du panel Marvel Studios lors du récent San Diego Comic-Con 2022 dédié à l’animation, il a été confirmé que What If…? ou Que se passerait-il si… ? en France -la série animée qui traite du multivers UCM-, présentera sa deuxième saison dans le courant de 2023, en plus de confirmer une troisième saison, dans ce cas, sans fenêtre de première sur Disney +. Et Elizabeth Olsen réapparaîtra pour prêter sa voix à Wanda Maximoff, son personnage Marvel.

Il le fera dans un épisode de la saison 2 de What If…?, plus précisément dans le chapitre intitulé Et si Captain Carter se battait contre Hydra Stomper ?, avec le retour de Steve Rogers avec la puissante armure Hydra, dans une histoire qui présentez-nous Rogers aux côtés de Bucky contre le capitaine Carter et d’autres alliés.

Au cours dudit panel Comic-Con, il a également été possible de voir des extraits d’autres épisodes de la prochaine saison 2 avec Iron Man voyageant à Sakaar, des histoires alternatives d’Avengers Infinity War et Shang-Chi, un épisode dédié à Black Panther et un combat entre Odin et Wenwu, entre autres histoires du multivers.

Au-delà de l’apparition de Scarlet Witch dans la deuxième saison de What If…?, il est probable que l’on verra le personnage d’Elizabeth Olsen dans d’autres films et séries de l’UCM à l’avenir… Et c’est comme d’habitude dans Marvel Studios, on ne peut jamais vraiment donner quelqu’un pour mort…

Source | Le Direct