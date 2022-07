Quand et à quelle heure Saint Seiya : Battle for Sanctuary sortira-t-il dans le monde entier ?

Crunchyroll s’apprête à sortir l’un des grands noms de Toei Animation pour le catalogue d’été. Saint Seita: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary devrait diffuser ses deux premiers épisodes le 31 juillet à 22h00 (CEST).

Le matériel sera publié, y compris les versions doublées en anglais et en espagnol, à la fois d’France et de latin. Il aura également des sous-titres dans ces langues. Ensuite, nous vous laissons avec la description officielle.

« Les jeunes guerriers qui protègent la déesse Athéna sont connus comme les Chevaliers du Zodiaque. Un jeune orphelin, Seiya, est destiné à devenir le Pegasus Knight. Athéna est née dans ce monde, mais cette fois sous une sombre prophétie selon laquelle elle perdra la guerre contre Poséidon et Hades, et conduira l’humanité à la ruine. Seiya s’oppose à la prophétie, voulant la protéger à tout prix. »

À quelle heure Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary est-il diffusé?

Rappelons que les deux premiers épisodes de la série sortiront le 31 juillet dans les créneaux horaires suivants.

France () : à 22h00

France (îles Canaries) : à 21h00

Argentine : à 17h00

Bolivie : à 16h00

Brésil : à 19h00

Chili : à 16h00

Colombie : à 15h00

Costa Rica : à 14h00

Cuba : à 16h00

Equateur : à 15h00

El Salvador : à 14h00

États-Unis (Washington DC) : à 16h00

États-Unis (PT) : à 13h00

Guatemala : à 14h00

Honduras : à 14h00

Mexique : à 15h00

Nicaragua : à 14h00

Panama : à 15h00

Paraguay : à 16h00

Pérou : à 15h00

Porto Rico : à 16h00

République Dominicaine : à 16h00

Uruguay : à 17h00

Venezuela : à 16h00

Source : Crunchyroll