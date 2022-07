L’agent invisible aura son univers : suite avec Ryan Gosling et spin-off en cours

L’agent invisible (The Grey Man), le nouvel engagement de Netflix pour les films d’action aux accents de thrillers d’espionnage avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas des frères Russo (Avengers Infinity War, Avengers Endgame), va s’étoffer avec son propre univers cinématographique . A tel point qu’une suite mettant en vedette Ryan Gosling a été confirmée, toujours sous les ordres de Joe et Anthony Russo, ainsi qu’un spin-off des scénaristes de Deapool.

The Russo’s The Grey Man étend sa franchise

Ainsi, après le bon accueil de The Invisible Agent avec une première quasi simultanée en salles et sur Netflix -et un score non négligeable de 91% sur Rotten Tomatoes-, la plateforme de streaming n’a pas hésité à faire à nouveau confiance aux frères Russo pour réaliser un suite mettant en vedette Ryan Gosling, également avec le co-auteur de la première partie Stephen McFeely.

Basé sur une série de romans d’espionnage à suspense qui ont commencé à être publiés en 2009 par Mark Greaney (avec un total de 11 autres en préparation), les Russo ont beaucoup de matériel à adapter. Les Russo eux-mêmes ont réagi à l’annonce de Netflix : « La réaction du public à The Invisible Agent a été phénoménale. Nous sommes très reconnaissants de l’enthousiasme que les fans du monde entier ont eu pour ce film. Avec autant de personnages incroyables, nous avons toujours voulu que l’Homme Gris fasse partie d’un univers élargi, et nous sommes ravis que Netflix annonce une suite avec Ryan, ainsi qu’un deuxième projet qui nous enthousiasme. sur. »

De son côté, le spin-off, dont le titre n’a pas été confirmé, aura un scénario de Paul Wernick et Rhett Reese, scénaristes du film Deadpool. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour les deux projets. Le film d’action que nous verrons en 2023 et dans lequel les Russo agissent en tant que producteurs (avec Joe comme co-scénariste) est Tyler Rake 2, avec Chris Hemsworth.

Source | Netflix