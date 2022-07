Le remake de KOTOR d’Aspyr serait « en attente » et pourrait ne pas réapparaître avant des années

Il semble que le remake ambitieux d’Aspyr de Star Wars: Knights of the Old Republic soit encore dans de nombreuses années. Alors que le plan initial était de terminer le remake cette année, des sources ont confirmé que le projet est en train d’être redémarré, apparemment après une mauvaise démonstration montrant que deux chefs d’équipe ont perdu leur emploi.

Aspyr travaille sur le remake de KOTOR depuis un certain temps déjà et l’année dernière, il a été officiellement annoncé comme une exclusivité de la console PS5, avec une sortie PC également prévue. Selon un rapport de Bloomberg, ce mois-ci, Aspyr a mis le jeu « en pause » et a lâché les directeurs artistiques et design du projet. Tout cela faisait suite à une présentation en tranches verticales, qui visait à donner aux partenaires un bon aperçu de la vision globale du jeu.

Cette démo a été finalisée fin juin et a été montrée aux cadres de Lucasfilm et Sony. En interne, les développeurs étaient apparemment satisfaits de la tranche verticale, mais la réunion ne s’est pas déroulée aussi bien qu’espéré. Maintenant, Aspyr doit embaucher de nouveaux prospects pour le projet et les développeurs devront se préparer à un cycle de production réinitialisé.

À ce stade, le jeu semble être retardé indéfiniment et ne sortira pas dans le délai prévu par Aspyr. Selon ceux qui connaissent le projet, le jeu ne sera probablement pas prêt avant 2025 à la suite d’événements récents et on craint que la société mère, Embracer Group, ne confie le projet à Saber Interactive, un autre studio qu’Embracer a acquis assez récemment.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : C’est une nouvelle très décevante et étant donné que c’est Schreier qui rapporte cela, beaucoup de ces détails sont probablement corrects. Nous en saurons peut-être plus sur les problèmes en coulisses qui semblent avoir lieu à Aspyr.