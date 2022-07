Le leadership de Mandalore en jeu dans The Mandalorian 3, Mando gouvernera-t-il?

Din Djarin a en sa possession le sabre noir, une arme légendaire qui selon la tradition de Mandalore donne le droit à celui qui la porte de diriger la planète, tant qu’il l’a obtenu dans un combat loyal. Dans le passé, il était possédé par des personnages comme Maul, Bo-Katan ou Moff Gideon, mais l’épée a changé de mains. Mando sera-t-il le prochain leader ? Comme Pedro Pascal l’a laissé entendre dans une interview avec Total Film, son personnage a des signes d’ascension vers cette position, ce qui ne indique pas qu’il le veut pour lui-même.

« S’il accède à un poste de direction, il hésite à le faire », a avoué Pascal. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus intéressant qu’un personnage qui est obligé de découvrir de quoi il est capable. [de hacer] ou ce que c’est. Cette partie était vraiment amusante. De plus, de mon point de vue, il existe de nombreuses façons de trouver cette clé. J’ai essayé de trouver les subtilités de ce genre de développement de personnage. »

Ahsoka et Maul se battent sur Mandalore.

Route vers Mandalore

Après Le The Book Of Boba Fett, Mando et Grogu se sont retrouvés. Tous deux se rendront à Mandalore car Din Djarin a été expulsé de son ordre religieux pour avoir enlevé son casque. La planète, pour sa part, a été pratiquement détruite après les attaques de l’Empire Galactique, qui ont anéanti la ville et pratiquement toute la civilisation. L’intrigue suggère qu’il y aura un conflit entre Bo-Katan, la sœur de l’ancien chef (duchesse Satine), et Mando.

Ce conflit est déjà visible à la fin de la deuxième saison de The Mandalorian, lorsque Gideon leur rappelle qu’ils devront se battre s’ils veulent mettre la main sur le sabre laser noir.

La saison 3 de Mandalorian a déjà une fenêtre de sortie : ce sera en février 2023, avant les débuts d’Ahsoka, le deuxième spin-off de cette série live-action.

Source | Film total (via Gamesradar)