Marvel veut Ryan Gosling comme Ghost Rider et successeur de Nicolas Cage

Il y a eu tellement d’annonces Marvel lors du San Diego Comic-Con que de nombreuses nouvelles sont passées inaperçues et n’ont commencé à laisser leur marque que quelques jours plus tard. C’est le cas du possible retour de Ghost Rider sur grand écran, un rôle pour lequel Kevin Feige semble avoir trouvé l’acteur parfait. Le président de Marvel Studios a été interrogé sur les propos de Ryan Gosling dans lesquels il affirmait vouloir donner vie au personnage et attentif à la réponse de Feige. Pouvez-vous être plus énergique?

« Si Ryan veut être Ghost Rider, il n’y a plus rien à dire. Ryan est incroyable. J’adorerais lui trouver une place dans l’univers cinématographique Marvel », a déclaré Feige. « Mais en ce moment, il est déguisé en Ken à Venice Beach et a plus de presse que les superproductions qui sortent ce week-end ! C’est incroyable ».

Avec Venice Beach, le PDG de Marvel Studios fait référence aux images de Ryan Gosling dans le rôle de Ken pour le film Barbie qu’il enregistre avec Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird) et qui sortira à l’été de l’année prochaine, coïncidant avec sa date de sortie avec Oppenheimer, le nouveau Christopher Nolan. En tout cas, Gosling avait semblé fort pour jouer Richard Rider (plus connu sous le nom de Nova, son nom de super-héros) dans un projet sur le Nova Corps avec les créateurs de Moon Knight. Cependant, l’acteur lui-même est sorti pour démentir les rumeurs et dire précisément qu’il aimerait jouer à Ghost Rider. Et après avoir fait Drive, le titre du film (ou de la série Disney+, peu importe) serait limpide, non ? Nous le donnons à Feige. Balade. Donc, pas plus.

Nicolas Cage, un prédécesseur imbattable

Le retour de Ghost Rider indiquerait que Gosling prendrait la relève de Nicolas Cage, qui nous a offert deux adaptations inoubliables du héros en 2007 (Ghost Rider) et 2012 (Spirit of Vengeance). Avec respectivement un 4 et un 3,3 dans FilmAffinity, ces deux fleurons du septième art méritent une relance marathon au cas où le personnage reviendrait et Marvel mieux les canoniser et les mettre en phase -1 de l’UCM. A ne pas manquer si vous avez un peu de temps ce week-end. Vous ne regretterez pas ou ne vous souviendrez pas de nous (ou de nos mères).

Que le jeu de palets entre Feige et Gosling se matérialise ou non, Comic-Con nous a laissé beaucoup plus de matière à couper, comme tout le calendrier des films et séries Marvel Phase 5, ou la confirmation du retour de The Fantastic 4 comme premier film de Phase 6, à laquelle s’ajoute le retour de Daredevil de Netflix avec une suite pour Disney+. Il semble que la dépression post-Thanos soit terminée dans l’usine de Stan Lee et que l’entreprise appuie à nouveau sur l’accélérateur.