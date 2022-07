La version améliorée de Game of Thrones a déjà une date de sortie sur HBO Max

La populaire série Game of Thrones continue de faire la une des journaux malgré sa conclusion lointaine et controversée il y a trois ans. Et malgré les plaintes d’une partie des fans sur sa conclusion -et que le responsable des contenus de HBO Max a récemment défendues-, il y avait consensus sur la qualité visuelle du streaming sur HBO, déficiente dans bien des cas, notamment dans les épisodes résolument sombres. Maintenant, HBO Max entend résoudre ce revers avec la sortie d’une version améliorée de celui-ci au niveau audiovisuel. Et il sera disponible très bientôt, plus précisément au cours de ce mois d’août à venir.

Double portion de Game of Thrones en août

Et nous devons nous rappeler qu’en août 2022, la préquelle tant attendue de Game of Thrones avec House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max, qui nous parlera du début du déclin de la Maison Targaryen à partir du 22 du mois prochain. . Mais pour en revenir à la série originale, ceux qui se sont plaints de ses échecs visuels ont une nouvelle opportunité de revivre la série avec de nouvelles fonctionnalités telles que 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos, tant que nous avons un téléviseur compatible. ou moniteur.

Rappelons-nous qu’il y a eu des plaintes sur la gravité de l’épisode The Long Night, le troisième chapitre de la dernière saison; et c’est que comme son nom l’indique, l’action se déroulait de nuit et de nombreux fans ont fait valoir que rien ne se voyait et que la qualité visuelle n’était pas à la hauteur. Restera également à voir le niveau de compression de l’image en streaming 4K et son débit et si HBO Max dispose d’une infrastructure suffisante pour garantir une amélioration visuelle aussi significative.

Pour ceux pour qui le streaming ne suffit pas, ils peuvent toujours recourir aux versions physiques de Game of Thrones disponibles en 4K.

