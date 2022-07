MultiVersus se faufile dans le top 10 des jeux les plus populaires sur Steam

MultiVersus, le nouveau jeu de type Super Smash Bros. de Warner Bros. Games, a démarré sa bêta ouverte avec de bons chiffres sur Steam. Selon les chiffres officiels de la plateforme au moment de la publication, le titre fait partie des 10 jeux avec le plus haut pic d’utilisateurs simultanés. Ils sont au total 144 456 joueurs, ce qui le place à la septième place, derrière des titres tels que Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2, Apex Legends ou Lost Ark.

Quels sont les jeux les plus joués sur Steam ?

Counter-Strike : Offensive mondiale | 887 220 joueurs simultanés.

Dota 2 | 621 930 joueurs simultanés.

PUBG : Champs de bataille | 352 756 joueurs simultanés.

Légendes Apex | 336 273 joueurs simultanés.

Lost Ark | 290 423 joueurs simultanés.

GTA V | 177 944 joueurs simultanés.

MultiVersus | 144 456 joueurs simultanés.

Équipe Fortress 2 | 110 825 joueurs simultanés.

rouille | 92 423 joueurs simultanés.

Moteur de papier peint | 90 054 joueurs simultanés.

Dans ce jeu vidéo, les joueurs peuvent choisir parmi une variété de personnages issus de sagas aussi disparates que Game of Thrones, les Looney Tunes ou DC Comics : Arya Stark, Batman, Superman, Velma et même un personnage original (Perreno) s’affrontent dans des batailles passionnantes où l’essentiel est de rester sur scène et de ne pas succomber.

Player First Games est le développeur d’un projet qui a conçu son gameplay en pensant à la fois aux joueurs occasionnels et à ceux qui veulent devenir professionnels. Sans surprise, c’est l’un des titres qui sera présent à l’EVO, l’une des compétitions de jeux de combat les plus connues dans le monde de l’esport.

MultiVersus est un jeu gratuit pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais la bêta ouverte a introduit le pass de pré-saison, qui précède la saison 1. Des collections de skins et d’autres objets peuvent déjà être achetées, bien que les personnages, capacités et autres aspects liés au gameplay ne le soient pas. partie de la monétisation.

Source | Steam