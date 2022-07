Le développement de Star Wars : KOTOR Remake, paralysé indéfiniment, selon Bloomberg

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake -également connu sous le nom de KOTOR- ne traverse pas son meilleur moment. C’est du moins ce que dit le journaliste Jason Schreier de Bloomberg, notant que le jeu vidéo tant attendu a été retardé sine die. Aspyr Media, le studio à l’origine du projet, a également licencié deux employés de rang directeur ce mois-ci : le directeur du design Brad Prince et le directeur artistique Jason Minor. En effet, Minor a écrit sur Linkedin qu’il est à la recherche d’un emploi : « Je cherche un emploi. Si quelqu’un a un conseil ou une suggestion, s’il vous plaît contactez-moi. »

Les dirigeants d’Aspyr Media ont expliqué à leurs employés que le projet avait été mis en veilleuse en attendant que l’entreprise conclue de nouveaux contrats et trouve des opportunités de développement intéressantes, selon des sources qui n’ont pas été autorisées à s’exprimer publiquement sur cette situation précise.

Une démo qui a coûté beaucoup d’argent et de temps

El 30 de junio, el estudio concluyó el desarrollo de una demo que fue mostrada a sus dos socios, Lucasfilm y Sony Group Corp. Los développeurs se sentían emocionados y pensaban que la cosa iba bien, así que se han mostrado sorprendidos por el devenir de événements. Toujours selon les sources de Bloomberg, la démo a coûté beaucoup d’argent et de temps, donc ce n’était pas pérenne. De plus, Aspyr voulait expédier le jeu en 2022, mais les développeurs ont vu une fenêtre de sortie 2025 comme plus réaliste.

Ni Aspyr Media ni Embracer Group – la société qui a récemment acquis le studio – n’ont partagé de commentaires à ce sujet. Saber Interactive était connu pour collaborer au développement de Star Wars : KOTOR Remake, mais maintenant tout semble être dans les limbes. Certains employés d’Aspyr pensent que Sable, qui a fait un travail supplémentaire jusqu’à présent, prendra les rênes du développement.

Star Wars : KOTOR Remake est en développement pour PS5 et PC et verra le retour de certains des acteurs et actrices originaux.

Source | Bloomberg