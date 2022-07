Éditions divulguées de Hogwarts Legacy, bien qu’elles puissent être provisoires ou anciennes

S’il n’y a pas de retard de dernière minute, la magie de Hogwarts Legacy arrivera sur consoles et PC cette année. La date exacte est toujours un mystère, ainsi que d’autres détails importants sur ses débuts. Dans l’ensemble, l’utilisateur Reddit u/BattleDashBR a réussi à obtenir des captures d’écran des différentes éditions sur le site officiel, information qui a été accréditée par l’équipe de modération.

« L’équipe de modération a analysé les informations du fil de discussion et nous avons réussi à récupérer ces images sur le Web » après avoir suivi les instructions pertinentes. Ils ajoutent cependant « que ces informations peuvent être obsolètes ou simplement être un espace réservé [texto provisional], mais c’était sur le Web à un moment donné. D’un autre côté, précise-t-il, « les objets de la deuxième image ressemblent à un espace réservé. Un utilisateur de notre Discord a pu accéder à une page similaire il y a longtemps. »

Selon ces images, il y aura trois éditions différentes : la standard inclura le jeu de base, tandis que les Deluxe et Collector ajouteront divers objets tels que des montures, des robes ou des baguettes. De plus, tout indique qu’il y aura un accès anticipé de 72 heures. Naturellement, rien ne doit être tenu pour acquis jusqu’à ce que Warner Bros. Games le rende officiel. Comme le prévient Reddit, ces captures peuvent être anciennes ou seulement provisoires.

Une préquelle se déroulant au 19ème siècle

L’histoire se déroule à la fin du 19e siècle, bien des années avant que Harry Potter ne mette le pied pour la première fois sur le sol de Poudlard. Avant que le seigneur des ténèbres ne sorte de l’ombre, un sorcier noir allié aux gobelins a déchaîné sa haine. Notre protagoniste, que nous pouvons créer à partir de zéro, aura une certaine affinité avec la magie ancienne, de sorte qu’il sera un élément clé dans la résolution de cette crise qui peut conduire à une véritable guerre.

Hogwarts Legacy sortira en 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Nintendo Switch. On ne sait pas si la version pour l’hybride de Kyoto sera native ou dans le cloud. Le jeu a été construit sous le moteur Unreal Engine 4, mais c’est un jeu avec des espaces assez ouverts.

