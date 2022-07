Où sont les journaux de Clémentine, Doc et Zbaltazar dans Stray ? Localiser les notes des amis de Momo

Pour tirer le meilleur parti de l’essai gratuit de 7 jours de Stray, il est préférable de ne pas s’attarder sur les énigmes et de simplement profiter de l’expérience. Donc, au cas où vous seriez coincé au chapitre 4 (c’est à ce moment-là que la carte s’agrandit et qu’il est plus facile de se perdre), nous allons voir comment la parcourir dès que possible. Pour ce faire, nous devons trouver toutes les notes des amis de Momo, les journaux de Clémentine, Doc et Zbaltazar, et nous allons vous expliquer comment dans le guide suivant.

Trouver les journaux d’amis de Momo est plus facile qu’il n’y paraît, même si vous avez une journée un peu plop. L’astuce consiste à toujours aller à l’emplacement de l’image suivante, à côté des robots qui passent des seaux de peinture d’un toit à l’autre. De là, nous trouverons les quatre journaux en un tournemain.

Point de départ de toutes les explications.

Le carnet de Momo

De cet endroit que nous avons marqué, si nous regardons à notre gauche, un peu vers le haut, nous trouverons un énorme panneau avec des néons. C’est la maison de Momo. Montez les dispositifs de ventilation sur la façade, faufilez-vous par sa fenêtre et parlez-lui. Si vous lui donnez la carte postale que oui ou oui vous aurez dans votre inventaire (elle est collectée au cours de l’histoire), Momo vous donnera son journal. Pour continuer à avancer dans l’intrigue, vous devrez trouver le reste des cahiers et les leur donner, alors revenez au point précédent, mais rappelez-vous le chemin pour quand nous les aurons tous.

Carnet de Clémentine

Toujours à côté de ceux qui jettent des seaux de peinture, et en continuant avec l’orientation de la photo d’avant, si Momo était sur notre gauche, maintenant il est temps d’aller sur notre droite. Ici en bas, à côté du carré bleu avec un visage souriant, comme cela arrivera avec le reste des journaux.

À l’intérieur de cette maison, il n’y a pas beaucoup d’histoire non plus. Après vous être faufilé par la fenêtre, franchissez une porte au verre brisé et entrez dans la pièce de gauche. Le journal est là, à côté d’un ordinateur.

Le cahier du docteur

Êtes-vous revenu à la position initiale à partir de laquelle nous sommes toujours partis ? Alors maintenant, tournez-vous. Nous allons nous diriger vers le bâtiment au fond, la maison de Doc.

C’est un peu plus compliqué, puisque c’est une bibliothèque qui n’est même pas celle de Borges. Un labyrinthe de livres dans lequel il faut chercher une pièce au fond, à moitié cachée, avec une clé que l’on peut prendre. Plus tard, dans le couloir central de la maison, si vous jetez les piliers de livres empilés vous découvrirez un coffre-fort. Utilisez la clé d’avant et c’est tout, un journal de moins.

Carnet de Zbaltazar

Le dernier de tous est devant nous et est accessible du haut d’un toit. Il y aura un puits de ventilation avec quelques hélices en marche. Trouvez l’alimentation électrique, mordez-la et les hélices s’arrêteront, vous laissant de la place pour vous faufiler sur le sol.

A l’intérieur il suffit de tout chambouler en jetant les cartons dans la pièce et le plus tôt possible vous trouverez le dernier cahier. Il est temps de retourner voir Momo, de tout lui donner et de continuer à progresser dans votre aventure miniature. Faites-le pour Amy, Roma, Santi ou quel que soit le nom de votre chat dans la vraie vie.