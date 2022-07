Le Seigneur des anneaux : Gollum retardé de « quelques mois »

Alors que Daedalic Entertainment prévoyait de lancer enfin son jeu Lord of the Rings axé sur Gollum cette année, il semble que l’équipe ait besoin de plus de temps. Après avoir confirmé une date de sortie en septembre il y a quelques mois à peine, le jeu a maintenant été reporté à une date non précisée.

Dans une mise à jour publiée cette semaine, Daedalic et Nacon ont annoncé que Le Seigneur des Anneaux : Gollum a été repoussé de « quelques mois ». Les deux sociétés ont également promis de faire la lumière sur une nouvelle date de sortie « dans un futur proche ». Dans cet esprit, Gollum pourrait encore s’en sortir avant la fin de cette année, mais il pourrait également se glisser au début de 2023.

Le Seigneur des Anneaux: Gollum a été annoncé pour la première fois en 2019 en tant que titre d’action furtive. Le jeu se concentrera sur les efforts de Gollum pour voler l’anneau unique, et les joueurs devront lutter avec les multiples personnalités de Gollum et prendre des décisions clés en cours de route. La description du jeu nous donne également un aperçu de ce à quoi s’attendre de l’histoire principale :

« Après avoir perdu sa précieuse bague au profit de Bilbo Baggins, Gollum décide de quitter les Monts Brumeux et se lance dans un périlleux voyage qui le mène des donjons de Barad-dûr au royaume des Elfes Sylvains à Mirkwood. Afin de survivre aux dangers de son voyage à travers la Terre du Milieu, Gollum doit se faufiler, grimper et utiliser toute sa ruse. Il doit également composer avec son côté plus humain – Sméagol. C’est aux joueurs de décider s’ils veulent que Gollum ait le dessus lorsqu’il s’agit de prendre des décisions importantes ou de laisser Sméagol prendre le relais. Gollum rencontre également des personnages bien connus des livres ainsi que quelques nouveaux visages.

Le Seigneur des Anneaux Gollum sera lancé sur les consoles Xbox et PlayStation de dernière génération et de génération actuelle, ainsi que sur PC. Une version Nintendo Switch est également prévue mais ne sera pas disponible au lancement.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Gollum ne sortira pas en septembre après tout, ce qui est dommage, car il y avait un bon écart de sortie en septembre avant la ruée vers la saison des fêtes. Dans cet esprit, je m’attendrais à un lancement en décembre si le jeu est toujours prévu de sortir cette année.