The Last of Us, partie 1 "n’a aucune comparaison » avec l’original en termes de gameplay, selon ND

La réponse aux fuites qui ont souligné le manque de changements jouables dans The Last of Us Part 1 a été une vidéo officielle. Les doutes, cependant, ne sont pas complètement dissipés. Jonathan Benainous, de Naughty Dog, a défendu sur ses réseaux sociaux que le remake pour PS5 et PC « n’a aucune comparaison » avec l’original. Il a également souligné que certaines mécaniques telles que la position allongée -présentes dans la suite- ne pouvaient pas être implémentées car elles seraient entrées en collision avec le design de l’original.

« Les gens se plaignent du gameplay en regardant une vidéo, mais aucun n’a réellement tenu une manette entre les mains », a déclaré le développeur. « Ayant joué aux deux, il n’y a aucun point de comparaison entre la PS3 et la PS4. Et à propos d’aller à l’envers, cela aurait cassé le gameplay et la zone de combat parce qu’il n’a pas été construit à l’origine de cette façon. »

Plus tôt que tard sur PC

Bien que The Last of Us Part 1 sortira en premier sur PS5, la version PC ne sera pas trop dure. Benainous lui-même s’est chargé de le révéler sur Twitter : « Heureux d’apprendre que vous êtes un homme excité. La version PC devrait sortir un peu plus tard, mais très peu de temps après son lancement » sur la console next-gen de Sony.

Le monde post-apocalyptique de The Last of Us Part 1 reprendra vie à partir du 2 septembre. Dans cette news, vous pouvez jeter un œil aux différentes éditions qui seront disponibles et qui peuvent déjà être réservées. Naughty Dog a repensé le jeu vidéo « à partir de zéro », bien qu’il ait gardé l’histoire inchangée. Les améliorations se voient surtout au niveau audiovisuel, où l’équipe a touché à tous les aspects de la production, avec deux modes graphiques différents confirmés, ainsi qu’un nouveau mode de mort permanente et plus encore.

