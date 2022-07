Le PS Store divulgue le mois de sortie possible de Star Wars Jedi: Survivor

Rien n’a été dit officiellement sur la date de sortie précise de Star Wars Jedi : Survivor, le jeu vidéo qui poursuit le voyage de Cal Kestis. Cependant, comme le souligne PlayStation Game Size, un compte qui surveille l’activité du PS Store, le jeu a été répertorié pour une sortie début mars 2023. Selon Twitter, il n’est pas exclu que ce soit fin février.

La vérité est qu’avant d’annoncer le nouveau Respawn Entertainment, EA a assuré qu’il avait « une excellente adresse IP » pour le début de l’année prochaine. Qu’il s’agisse ou non de Jedi : Survivor (c’est peut-être un placeholder, c’est-à-dire une date provisoire), Cal Kestis sera de retour l’année prochaine.

L’histoire continue l’intrigue du jeu précédent. Cal Kestis, un ancien padawan, a été forcé de se cacher lorsque les inquisiteurs impériaux l’ont découvert. A partir de ce moment précis, il a dû renouer avec la Force, récupérer ses pouvoirs et devenir le Jedi qu’il était destiné à être. Cinq ans plus tard, l’Empire Galactique est au sommet de sa puissance. Il n’y a pratiquement pas de survivants de l’Ordre et ceux qui ont réussi à s’en tirer sont recherchés et capturés.

Dans la même chronologie que Star Wars : Obi-Wan Kenobi

La plus récente saga galactique se déroule environ dix ans après la chute de la République et de l’Ordre Jedi. Obi-Wan Kenobi coïncide dans le temps avec les événements qui seront relatés dans le jeu vidéo, et bien que les fuites aient prévu des connexions, aucun détail n’a été officiellement révélé à ce jour.

Star Wars Jedi: Survivor sera mis en vente sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Les consoles de la génération précédente ont été abandonnées pour tirer parti des particularités d’un matériel plus puissant, de sorte qu’elles introduiront des effets d’éclairage et un ray tracing plus avancés. .

