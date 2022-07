World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic sortira en septembre

La semaine dernière, une mise à jour du site Web de World of Warcraft a révélé par erreur une annonce avec la date de sortie de Wrath of the Lich King Classic. Habituellement, lorsqu’une fuite comme celle-ci se produit, une annonce officielle est imminente et c’était exactement le cas ici. Aujourd’hui, Blizzard a confirmé Wrath of the Lich King Classic pour septembre.

Les joueurs de World of Warcraft Classic pourront revoir l’extension Wrath of the Lich King à partir du 26 septembre. L’extension aura un lancement mondial, donc ici au Kingdom-Uni, vous pouvez commencer à vous connecter à 23h00 BST. L’extension sera également gratuite pour tous ceux qui ont un abonnement WoW actif.

L’image a ensuite été supprimée du site Web car elle n’était pas encore censée être publique. Compte tenu de la fuite, nous pouvons nous attendre à une annonce officielle de Blizzard très prochainement pour confirmer la date de sortie.

En repensant à «l’âge d’or» de WoW, de nombreux fans évaluent différemment le jeu de base et les extensions. Certains préfèrent l’expérience vanille, d’autres ont fait leurs souvenirs pendant The Burning Crusade et pour un autre bon nombre de joueurs, Wrath of the Lich King était la meilleure extension. Avec WoW Classic couvrant désormais ces trois périodes, nous pourrions voir Blizzard faire une pause dans les extensions Classic dans un avenir prévisible.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet: Wrath of the Lich King Classic est en route et quelques mois plus tard, la prochaine extension majeure de WoW, Dragonflight, devrait également être disponible, ce qui en fait une assez grande année pour les fans de World of Warcraft.