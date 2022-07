Stray Hold est la note d’utilisateur la plus élevée de tous les jeux sortis sur Steam cette année

Stray, le jeu nouvellement sorti où vous incarnez un chat errant dans une ville dystopique, vient de devenir le jeu le mieux noté de 2022 sur Steam, dépassant les jeux AAA tels que God Of War et Death Stranding Director’s Cut.

Comme on le voit dans les 150 meilleurs jeux de Steam250 en 2022, Stray est actuellement au sommet avec un score de 8,61 et 98 % (sur 42 665) d’avis positifs d’utilisateurs sur Steam. Avec ce score, il vient de battre God Of War, actuellement en deuxième place avec un score de 8,56 et 97% (sur 53 101) d’avis positifs d’utilisateurs Steam. En plus de la note élevée des utilisateurs, Stray a également été salué par les critiques de jeux, comme en témoigne le score critique moyen de 84 sur OpenCritic.

Bien qu’il soit le jeu le mieux noté sur Steam en 2022 (jusqu’à présent), il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre les jeux les mieux notés par les utilisateurs de tous les temps. À l’heure actuelle, Portal 2 détient la note d’utilisateur la plus élevée jamais enregistrée sur Steam, avec un score de 8,83 et 99% d’avis positifs.

Stray est maintenant disponible pour PS4 et PS5 au format numérique pour 24,99 £, et sur PC Windows via Steam pour 23,99 £. Cependant, les abonnés PlayStation Plus Extra peuvent le récupérer gratuitement. Une version en boîte du jeu pour la PS5 sera disponible le 20 septembre pour 34,99 £.

L’avis (ou question) de Raphael sur ce sujet : Avez-vous déjà essayé Stray ? Pensez-vous que c’est aussi bon que ces scores le suggèrent?