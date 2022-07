TheGrefg bat Ibai : a obtenu plus d’un demi-million d’abonnés en un seul flux

Plus de 3,5 millions de téléspectateurs simultanés ont assisté à la soirée de l’année 2, l’un des plus grands événements de streamers et de créateurs de contenu de toute l’année. Ibai Llanos, son organisateur, a une nouvelle fois démontré sa capacité à battre tous les records. Cependant, l’un d’entre eux lui a échappé : c’est TheGrefg qui a réalisé le plus de followers au total.

Comme révélé par TikTok Stats. Twitch, le direct dans lequel TheGrefg a présenté son skin Fortnite a réussi à ajouter 521 624 abonnés à sa chaîne. C’était le 11 janvier 2021, des chiffres qu’Ibai s’apprêtait à imiter dans Soirée 2. C’est en effet le deuxième influenceur qui s’est le plus fidélisé ces deux dernières années, avec 426 873 followers supplémentaires. Voici la liste complète:

Les streamers qui ont atteint le plus d’utilisateurs en direct

Le Grefg : 521 624 abonnés Ibai : 426 873 abonnés OllieGamerZ : 375 677 elxokas : 325 941 Luzu : 193 481 QuackyToo : 143 918 Zeiling : 139 504 parTaXx : 123 658 Pierre précieuse : 122 412 aXoZer : 116 221

Ces derniers jours, le nom de TheGrefg a beaucoup sonné pour sa polémique avec Rubius. Le streamer, visiblement vexé, lui reproche de ne pas l’avoir invité à l’avant-première de Rubius X, un documentaire produit par Amazon Prime Video : « Personne ne m’a invité, hein ? Rubius, je t’ai invité aux Esland Awards. C’est vrai que plus tard tu n’as pas pris le coup de venir, je respecte ça, mais ne m’envoie même pas une misérable invitation à un documentaire dont j’ai vu ta bande-annonce en direct et dont j’ai dit que je suis content que nous fassions un tel contenu de haut niveau … Je ne sais pas, il semble que vous oubliez des choses », a-t-il déclaré.

Rubius a répondu que « ce n’est rien de personnel » et qu’il n’invite que ses mods et les personnes les plus proches de lui. « Le thème des invitations est géré par mon agence car elle connaît déjà tout le monde. »

