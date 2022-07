Lego Star Wars Revient Avec Un Spécial été Sur Disney+

Andor est la prochaine série originale se déroulant dans l’univers créé par George Lucas, mais avant la première de la série mettant en vedette Diego Luna sur Disney +, un autre produit plus léger le fera. LEGO Star Wars: Summer Vacation est une nouvelle offre spéciale estivale, qui peut être appréciée sur la plateforme à partir du 5 août.

Dans le clip partagé sur les réseaux sociaux officiels de Star Wars, on voit plusieurs des protagonistes de la saga galactique se préparer pour des vacances de rêve. Une croisière riche en divertissements vous attend, mais est-ce que tout se passera bien ou un stormtrooper vous gênera-t-il ? Auront-ils des vacances de rêve ou Lord Vader et d’autres méchants feront-ils une apparition ? La réponse la semaine prochaine. Pendant ce temps, détendez-vous et lait bleu.

La saga Skywalker, le dernier jeu vidéo LEGO

Warner Bros. Games et Lucasfilm se sont associés une fois pour commercialiser l’un des titres les plus ambitieux de la saga. LEGO Star Wars : The Skywalker Saga nous permet de revivre les trois trilogies, un total de 9 films dans lesquels nous gérons héros et méchants, toujours avec le ton humoristique de LEGO. Développé par TT Games, le titre est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.

Quant à ce qui arrive à Disney + dans un proche avenir, la prochaine étape de la croisière est Star Wars: Andor, à partir du 31 août. La préquelle de Rogue One : A Star Wars Story sera suivie de la deuxième saison de The Bad Shipment et de la série animée Tales of the Jedi. Au-delà de cela, en 2023 The Mandalorian 3 -première en février-, Ahsoka, Young Jedi Adventures et Skeleton Crew nous attendent. Un autre produit confirmé est The Acolyte, la première série se déroulant dans la Haute République.

