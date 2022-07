HBO Max défend la fin controversée de Game of Thrones : « Twitter n’est pas la vraie vie »

La fin de la série Game of Thrones a été l’un des plus grands événements télévisés de ces dernières années, une conclusion à une série aussi louée qu’primée qui pour beaucoup n’a pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Maintenant, le chef du contenu de HBO Max, Casey Bloys, a défendu la fin de Game of Thrones, affirmant qu' »il n’y avait pas autant de personnes qui étaient déprimées ou bouleversées » et que les médias sociaux ne sont pas la vraie vie, pointant directement vers Twitter. .

La fin controversée de Game of Thrones

C’est ce qu’a exprimé le manager dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, attaquant directement la grande polémique qui a été générée sur les réseaux sociaux avec la fin de la série, qui a choqué de nombreux fans de différentes manières, pas seulement négatives.

« Je pense que dans de nombreuses parties de notre société, on nous rappelle que Twitter n’est pas la vraie vie. Nous savions que cela allait créer des divisions, et bien sûr, vous voulez que tous les fans soient heureux, mais cela n’arrivera jamais. Il n’y avait pas beaucoup de gens abattus ou contrariés. C’est une version qui se lit bien, mais qui ne reflète probablement pas pleinement les sentiments des téléspectateurs », explique le responsable du contenu chez HBO Max.

Parmi les critiques les plus consensuelles, on retrouve des aspects comme le dénouement final d’un personnage clé qui, pour beaucoup, ne correspondait pas à son évolution dans la série, en plus d’autres intrigues résolues brusquement ou la fin de la série elle-même, trop accélérée. Même ainsi, de nombreux fans étaient satisfaits de la fin, bien que ces opinions n’aient pas fait beaucoup de bruit sur Twitter.

La franchise Game of Thrones aura une nouvelle opportunité avec la prochaine première de House of the Dragon, la préquelle de la série principale qui nous en dira plus sur le début de la fin de la Maison Targaryen.

Source | The Hollywood Reporter