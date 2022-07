Zack Snyder revient à DC par surprise mais d’une manière à laquelle ses fans ne s’attendaient pas

Zack Snyder, le cinéaste bien connu auteur de films populaires tels que 300, Man of Steel, Batman v Superman, Zack Snyder’s Justice League ou le prochain Rebel Moon, parmi tant d’autres, reviendra une fois de plus à DC, bien que très probablement dans un manière à laquelle les fans du soi-disant Snyderverse ne s’attendaient pas. À tel point que le réalisateur apparaîtra sous la forme d’un caméo dans la série animée Teen Titans Go !, prêtant sa voix pour une apparition des plus singulières et qui, en quelque sorte, sera un hommage à sa carrière.

Zack Snyder fera son apparition dans Teen Titans Go!

Et c’est que malgré le fait que nombreux sont ceux qui aimeraient une continuité pour le Snyderverse et donner au réalisateur la possibilité de continuer avec sa Justice League après la fin ouverte du Snyder Cut, il semble qu’en ce moment c’est un très option non viable. Bien sûr, pour le moment, il aura la possibilité de revenir via un autre produit DC dans un caméo dans lequel il jouera lui-même.

À tel point que dans le prochain épisode 365 de la série d’animation de super-héros et d’humour Teen Titans Go !, le cinéaste prêtera sa voix et son image pour jouer son propre rôle dans un épisode dans lequel le groupe particulier de super-héros adolescents aura besoin d’aide d’un réalisateur de faire quelque chose de très spécial. Ce sera alors qu’ils rencontreront Zack Snyder lors d’une visite dans les bureaux de Warner Bros. ; Et oui, il semble que son caméo aura de fortes doses d’auto-parodie en raison d’une situation aussi folle si l’on tient compte de la relation du cinéaste avec ladite société de production.

Cet épisode très spécial de Teen Titans Go! Il sera diffusé l’automne prochain sur Cartoon Network et le cinéaste lui-même a déjà montré son enthousiasme pour participer à ce caméo amusant.

Source | Zack Snyder