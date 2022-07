Ubisoft dément l’annulation de Roller Champions

Roller Champions est l’un des nouveaux paris gratuits d’Ubisoft, un titre d’équipe qui nous permet de jouer des événements sportifs sur des patins à roulettes. Le journaliste de Giant Bomb, Jeff Grubb, a récemment déclaré que selon une Source consultée, l’annulation du jeu interviendrait après la troisième saison. Cependant, la société française s’est prononcée contre les rumeurs et a catégoriquement démenti cette rumeur.

« Soyons clairs », a posté Ubisoft sur les réseaux sociaux. « Roller Champions ne va pas être annulé et Ubisoft le soutient pleinement. » Dans la déclaration, ils soulignent que ce qu’ils vont faire est de se concentrer sur les commentaires des joueurs pour améliorer le produit autant que possible. La saison Disco Fever sera prolongée plus longtemps, ils introduiront donc bientôt de nouvelles fonctionnalités.

Les Gaulois ont révélé un patch qui permettra d’envoyer des invitations croisées, une mise à jour qu’ils annonceront plus tard et qui inclura également des corrections de bugs, mais Ubisoft continuera à travailler sur la correction des bugs et des erreurs dans les patchs ultérieurs, qui seront publiés avant la première de la nouvelle saison.

Améliorez le produit avant de publier un nouveau contenu

« En ce qui concerne le contenu, nous pouvons vous dire que nous avons prévu des choses passionnantes pour les prochaines saisons. Cependant, nous croyons fermement qu’avant de publier de nouveaux contenus, nous devons faire les choses correctement pour nos joueurs, nous allons donc prendre le temps de le faire. »

Roller Champions est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Le jeu fonctionne selon un modèle free-to-play, ce qui indique qu’il intègre certains achats dans le jeu, bien qu’il puisse être pleinement apprécié sans avoir à investir un seul euro.

Ubisoft a annulé des projets comme Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR ces dernières semaines. Il a également abandonné Hyper Scape, une bataille royale gratuite qui n’existe que depuis un an.

Source | Ubisoft